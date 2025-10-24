शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. karan johar lost his virginity at 26 intimacy with kapoor family member
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (15:21 IST)

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्ड

Karan Johar
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में करण जौहर ने 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' शो में पहुंचे। उनके साथ जाह्नवी कपूर भी मेहमान बनकर शो में पहुंचीं। 
 
शो में करण जौहर ने कई खुलासे किए। करण ने बताया कि उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। साथ ही बताया कि वह जाह्नवी कपूर के परिवार के एक सदस्य के साथ रोमांटिकली इंवॉल्व थे। करण का खुलासा सुनकर जाह्नवी शॉक्ड रह जाती हैं। 
 
शो के गेम सेगमेंट ट्रूथ एंड लाइ में करण को जाह्नवी ने करण को कहा, आपके बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई बताओ और एक झूठ बताओ, फिर हम अंदाजा लगाएंगे कौन सी बात सच है। 
 
इस पर करण जौहर कहते हैं, मैंने 26 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। मैं तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में रह चुका हूं। 
 
करण जौहर की बात सुनकर जाह्नवी कपूर हैरान परेशान हो जाती हैं। वहीं काजोल और ट्विंकल हंसने लगती हैं। इसके बाद करण बताते हैं कि उनकी कही पहली बात सच थी और दूसरी झूठ। यानी, करण ने कपूर फैमिली के किसी सदस्य को डेट नहीं किया है। 
 
करण कहते हैं, मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं आपके परिवार किसी सदस्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा हूं। हालांकि, मेरे मन में ये विचार कई बार आ चुका है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलरभारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

शुभांगी अत्रे का सफलता मंत्र: मौका खुद नहीं मिलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता है

शुभांगी अत्रे का सफलता मंत्र: मौका खुद नहीं मिलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता हैभाभीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे ने कहा कि सही मौके खुद नहीं मिलते, बल्कि मेहनत और लगन से बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली चाबी हैं। एक सिंगल मदर के रूप में शुभांगी काम और निजी जीवन में संतुलन बखूबी निभा रही हैं। शुभांगी का मानना है कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच से ही मिलती है।

राम चरण के घर आएंगे 2 नन्हें मेहमान, जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी उपासना

राम चरण के घर आएंगे 2 नन्हें मेहमान, जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी उपासनासाउथ सुपरस्टार राम चरण दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं। बीते दिन उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने अपनी गोदभराई का वीडियो शेयर करते हुए यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। उपासना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'इस दिवाली डबल सेलिब्रेशन होगा, डबल प्यार और डबल आशीर्वाद के साथ।'

सोनम बाजवा के दीवाने हुए एल्विश यादव, तस्वीर शेयर कर बोले- तेरे लिए मेरा प्यार...

सोनम बाजवा के दीवाने हुए एल्विश यादव, तस्वीर शेयर कर बोले- तेरे लिए मेरा प्यार...बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। एकतरफा प्यार और जुनून की इस कहानी ने कई सेलेब्स भी दीवाने हो गए हैं। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम एल्विश यादव भी इस फिल्म के फैन हो गए हैं।

सलमान के बाद आमिर खान आए अभिनव कश्यप के निशाने पर, बताया सबसे चालाक लोमड़ी

सलमान के बाद आमिर खान आए अभिनव कश्यप के निशाने पर, बताया सबसे चालाक लोमड़ीफिल्ममेकर अभिनव कश्यप अपने बयानों की वजह से बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। वह लगातार सलमान खान और उनकी फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब अभिनव के निशाने पर आमिर खान आ गए हैं। उन्होंने आमिर की कड़ी आलोचना की है। अभिनव कश्यप ने आमिर को सलमान से भी ज्यादा चतुर, चालाक और मैनुपुलेटिव बताया है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com