राम चरण के घर आएंगे 2 नन्हें मेहमान, जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी उपासना

साउथ सुपरस्टार राम चरण दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं। बीते दिन उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने अपनी गोदभराई का वीडियो शेयर करते हुए यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। उपासना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'इस दिवाली डबल सेलिब्रेशन होगा, डबल प्यार और डबल आशीर्वाद के साथ।'

इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि उपासना दो बच्चों को जन्म देने वाली हैं। वहीं अब उपासना की मां शोभना ने सोशल मीडिया पर कपल के जुड़वां बच्चे होने की खबरों को कंफर्म किया है।

उपासना की मां ने लिखा, 'दिवाली इस बार डबल धमाका लेकर आई है क्योंकि मैं और अनिल अगले साल राम और उपासना के ट्विन्स बेबीज का वेलकम करने वाले है। जल्द मैं 5 बच्चों की नानी बन जाऊंगी।

बता दें कि राम चरण और उपासना कामिनेनी ने साल 2012 में शादी की थी। शादी के 11 साल बाद कपल ने जून 2023 में अपनी बेटी क्लिन कारा का स्वागत किया था।