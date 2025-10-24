शुभांगी अत्रे का सफलता मंत्र: मौका खुद नहीं मिलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता है

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री शुभांगी अत्रे, जो ‘भाभीजी घर पर हैं’ में अपनी भूमिका अंगूरी भाभी के नाम से घर-घर में जानी जाती हैं, मानती हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि सही अवसर बनाना भी ज़रूरी है। वह कहती हैं, “कॉम्पिटिशन हर जगह है, लेकिन मैं दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देती हूं। मौके हमेशा आते हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है।”

धैर्य और निरंतरता से ही बनती है सफलता की राह

शुभांगी का मानना है कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच से ही मिलती है। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, “आपको हर बार सही मौका नहीं मिलेगा, कई बार आपको खुद ही वो मौका बनाना पड़ता है। अगर आप समर्पित और फोकस्ड हैं, तो जो आपके लिए बना है, वह ज़रूर आपके पास आएगा।”









किस्मत दरवाज़ा खोलती है, मेहनत आपको अंदर रखती है

जब शुभांगी से पूछा गया कि उनके करियर में किस्मत की क्या भूमिका रही, तो उन्होंने साफ कहा, “किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन मेहनत ही आपको उस कमरे में टिकाए रखती है। मैंने कई लोगों को एक बार किस्मत से मौका मिलते देखा है, लेकिन आगे वही लोग बढ़े हैं जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे।”

सिंगल मदर होकर निभा रही हैं काम और ज़िंदगी का संतुलन

शुभांगी अत्रे ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि एक सिंगल मदर के रूप में उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है। वह कहती हैं, “हर चीज़ मुझे खुद संभालनी पड़ती है, चाहे वो फाइनेंस हो, घर हो या मेरी बेटी। कई बार सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है, लेकिन मैं हर दिन को एक नए दिन की तरह जीने की कोशिश करती हूं। सेट पर हूं तो वहीं पूरी तरह मौजूद रहती हूं, घर पर हूं तो पूरी तरह मां बन जाती हूं।”

अब चाहती हूं ऐसे रोल जो मुझे एक एक्टर के रूप में चुनौती दें

अपने करियर के इस दौर में शुभांगी का फोकस मीनिंगफुल और चुनौतीपूर्ण रोल्स पर है। वह कहती हैं, “अब मेरा सपना है ऐसे किरदार निभाना जो मुझे एक एक्टर के तौर पर ग्रो करें। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी बेटी है, मैं चाहती हूं कि वो देखे कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभालना और सपनों को जीना दोनों संभव है।”