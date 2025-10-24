शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
अभिषेक बच्चन की वजह से कृष्णा अभिषेक ने बदला था अपना नाम, केबीसी में बताई वजह

Kaun Banega Crorepati
'कौन बनेगा करोड़पति' भारतीय टेलीविजन के सबसे बेहतरीन नॉन-फिक्शन शो में से एक है, हर साल दर्शकों का अपने ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन के शानदार मेल से दिल जीत लेता है और इसमें अमिताभ बच्चन की मौजूदगी जान फेंकती है। यह शो न सिर्फ प्रतियोगियों को सोचने वाले सवालों के जरिए चुनौती देता है, बल्कि सेलिब्रिटी मेहमानों का स्वागत भी करता है जो हॉट सीट पर मस्ती और इमोशन का तड़का लगाते हैं।
 
फरहान अख्तर, जावेद अख्तर और ऋषभ शेट्टी की यादगार एंट्री के बाद, आने वाला एपिसोड हंसी का तूफ़ान बनने जा रहा है, क्योंकि लोकप्रिय कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर शो में शामिल हो रहे हैं। अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार हरकतों के लिए जाने जाने वाले कृष्णा, अमिताभ बच्चन के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करेंगे।
 
कृष्णा अभिषेक अपने शुरुआती दिनों की दिलचस्प बातें साझा करेंगे, और अपने खास अंदाज़ में होस्ट और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान, कृष्णा ने बताया कि उन्होंने अपना नाम अभिषेक से कृष्णा अभिषेक क्यों बदला। 
 
उन्होंने कहा, मेरे माता-पिता ने मुझे अभिषेक रखा क्योंकि वे आपके बेटे के बड़े फैन थे। लेकिन जब मैं फिल्मों में आया, तो मेरी PR टीम ने नाम बदलने की सलाह दी, क्योंकि अभिषेक पहले ही स्टार बन चुके थे। चूंकि मेरे पिता कृष्णा भक्त हैं, उन्होंने मेरा नाम कृष्णा रख दिया।
 
हंसी और मजेदार कहानियों से भरपूर यह एपिसोड यादगार होने वाला है। कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर और अमिताभ बच्चन के फैंस उनकी मस्ती भरी बातचीत और हंसी से भरपूर पलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
