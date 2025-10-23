गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (15:54 IST)

करीना कपूर से लेकर जाह्नवी कपूर तक, इन एक्ट्रेसेस ने कॉर्सेट साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा

बी-टाउन डीवाज सदियों पुरानी पारंपरिक शैलियों के साथ आधुनिक रुझानों को मिलाकर फैशन परिदृश्य को बदल रही हैं, जिससे एक ऐसा मिश्रण तैयार हो रहा है जो दुनिया में धूम मचा रहा है। कॉर्सेट साड़ियां मशहूर हस्तियों की पहली पसंद बन गई हैं, जो उनके हर कार्यक्रम में एक बोल्ड फैशन स्टेटमेंट बनाती हैं। 
 
आइए कुछ बॉलीवुड क्वीन्स पर नज़र डालें जिन्होंने अपने शानदार कोर्सेट साड़ी लुक के साथ इस ट्रेंड को हिलाकर रख दिया।
 
करीना कपूर खान 
बेबो ने अपनी ग्लैमरस कॉर्सेट साड़ी से महफिल लूट ली, जिसमें जटिल मनके का काम था जिसने पोशाक में विलासिता का स्पर्श जोड़ा। जरदोजी और असली चांदी की सजावट से सजी चांदी की साड़ी, उसके चारों ओर इस तरह से लिपटी हुई थी कि आधुनिक मोड़ के साथ परंपरा को पूरी तरह से संतुलित किया गया था।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आलिया भट्ट
आलिया भट्ट की कॉर्सेट साड़ी ठाठ और समकालीन का एकदम सही मिश्रण थी। बहती हुई, गाउन जैसी साड़ी एक सहजता से स्टाइलिश एहसास दे रही थी। एक संरचित कोर्सेट के साथ, लुक सुरुचिपूर्ण और आधुनिक दोनों था।
 
सान्या मल्होत्रा 
सान्या ने अपने सुनहरे पीले पहनावे के साथ पारंपरिक साड़ी को एक बड़ा अपग्रेड दिया। समृद्ध रेशम की साड़ी में पारंपरिक आकर्षण झलक रहा था, लेकिन इसकी विषम नेकलाइन के साथ नाटकीय कोर्सेट ने लुक को बिल्कुल नए स्तर पर ले गया। लहराते हुए पल्लू ने गतिशीलता बढ़ा दी, और क्लासिक और आधुनिक के संयोजन ने इसे एक पूर्ण रूप से असाधारण बना दिया।
 
सामंथा रुथ प्रभु 
समांथा ने अपने काले और सफेद कॉर्सेट गाउन लुक में दिवा वाइब्स को दर्शाया। क्रिस्टल से जड़ा कोर्सेट, एक सितारे की तरह चमकते हुए, पूरे पहनावे को जीवंत बना देता है। एक काले चोकर के बोल्ड जोड़ ने पहनावे को और ऊंचा कर दिया, जिससे यह एक सिर मुड़ाने वाला फैशन क्षण बन गया।
 
जाह्नवी कपूर 
जाह्नवी अपनी फ्लोरल ब्लैक कॉर्सेट साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। फूलों वाला कोर्सेट ब्लाउज़ सुंदरता बिखेर रहा था, जबकि परतदार बहता हुआ काला कपड़ा एक नाटकीय प्रभाव पैदा कर रहा था। गीले पतले बालों के साथ उन्होंने लुक को पूरा किया और इसे एक स्टेटमेंट पीस बना दिया।
