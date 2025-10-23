गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Taapsee Pannu shifted to her husbands home in Denmark after marriage
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (12:15 IST)

शादी के बाद पति के डेनमार्क स्थित पुश्तैनी घर पर शिफ्ट हुईं तापसी पन्नू, सास-ससुर को भी साथ रहने के लिए मनाया

Taapsee Pannu
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हालांकि वह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। एक्ट्रेस ने बीते साल अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बो संग गुपचुप शादी रचाकर सबकों हैरान कर दिया था। 
 
हाल ही में तापसी ने अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि शादी के बाद अपने पति, मैथियास के साथ उनके डेनमार्क स्थित पुश्तैनी घर में सास-ससुर के साथ रहती हैं। उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर अपना अलग हिस्सा संभालते हैं। तापसी ने बताया कि यह उनके भारतीय होने का एक अहसास है जो उन्होंने डेनमार्क में अपने घर में लाया है।
 
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए तापसी पन्नू ने कहा, मैथियास के माता-पिता हमारे साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। यह सबसे भारतीय चीज़ है जो मैं घर में लेकर आई हूं। डेनिश लोगों के लिए यह थोड़ी अजीब बात है लेकिन हम भारतीयों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। 
 
उन्होंने कहा, यह एक विदेशी धरती पर परिवार और अपनेपन का अहसास होता है। सास-ससुर के लिए ग्राउंड फ्लोर पर अलग हिस्सा बना है। वहां उनका बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और लाउंज एरिया है। ये घर में सबसे बड़ी भारतीय चीज है जो मैं लेकर आई हूं। उन्हें इसके लिए मनाने में थोड़ा वक्त लगा। क्योंकि डेनिश संस्कृति में बच्चों के साथ माता-पिता का साथ रहना आम बात नहीं है। 
 
तापसी ने कहा, चूंकि हम अक्सर यात्रा करते रहते हैं, हम चाहते थे कि घर पर कोई हो जिसका हम इंतज़ार करें, और यह एक खूबसूरत एहसास है, यह सचमुच घर जैसा लगता है। 
 
तापसी ने अपने ससुराल के बारे में बताते हुए कहा, यह एक 1907 में बना एक बहुत बड़ा घर है, जो पुरानी यादों और इतिहास से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारा इतिहास शामिल है, और हम जितना संभव हो सके उतना बहाल करना चाहते थे। घर के मूल फर्नीचर और सजावट को वैसे ही रखा है, जिसमें पुरानी लैंप, झूमर और पेंटिंग शामिल हैं जो पिछले मालिकों से मिली थीं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब रेस्टोरेंट के बाथरूम से निकलकर पैंट चढ़ाना भूल गई थीं मलाइका अरोरा

जब रेस्टोरेंट के बाथरूम से निकलकर पैंट चढ़ाना भूल गई थीं मलाइका अरोराबॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस उम्र में भी मलाइका अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। मलाइका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने फैंस के साथ वे आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई देती हैं।

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अपनी कथित गर्लफ्रेंड की शादी

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अपनी कथित गर्लफ्रेंड की शादीसाउथ सुपरस्टार प्रभास 23 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लाखों लड़कियां उनके लुक्स की दीवानी है। एक समय था जब 6 हजार लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया था।

जब कैटरीना कैफ ने उड़ाया था मलाइका अरोरा के फैशन लेबल का मजाक

जब कैटरीना कैफ ने उड़ाया था मलाइका अरोरा के फैशन लेबल का मजाकबॉलीवुड की हॉट अदाकारा मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मलाइका एक जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ-साथ, डांसर, मॉडल, वीजे और टेलीविजन प्रिजेंटर भी हैं। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप आइटम गर्ल्स में से एक हैं। 52 साल की मलाइका अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

दिवाली का जश्न मनाते समय आग से झुलसीं प्रिया मलिक, पिता ने इस तरह बचाई एक्ट्रेस की जान

दिवाली का जश्न मनाते समय आग से झुलसीं प्रिया मलिक, पिता ने इस तरह बचाई एक्ट्रेस की जानदिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मनोरंजन जगत में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। लेकिन दिवाली की रात 'बिग बॉस 9' फेम और टीवी एक्‍ट्रेस प्रिया मलिक एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उनकी जान बाल-बाल बच गई।

'मस्ती 4' का दूसरा पोस्टर हुआ रिलीज, एक बार फिर दिखेंगी, रितेश देशमुख, आफताब और विवेक ओबेरॉय की तिकड़ी

'मस्ती 4' का दूसरा पोस्टर हुआ रिलीज, एक बार फिर दिखेंगी, रितेश देशमुख, आफताब और विवेक ओबेरॉय की तिकड़ीमस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती की सफलता के बाद अब मेकर्स 'मस्ती 4' लेकर आ रहे हैं। कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज़ 'मस्ती' चार गुना अधिक मस्ती, पागलपन और हंसी के साथ एक बार फिर धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। इस फिल्म में एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी नजर आने वाली है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com