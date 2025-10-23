जब रेस्टोरेंट के बाथरूम से निकलकर पैंट चढ़ाना भूल गई थीं मलाइका अरोरा

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस उम्र में भी मलाइका अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। मलाइका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने फैंस के साथ वे आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई देती हैं।

बीते दिनों मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम फैंस के साथ एक मजेदार किस्सा शेयर किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। मलाइका ने बताया था कि एक बार वह बाथरूम से निकलते हुए पैंट चढ़ाना भूल गई थीं।

मलाइका ने अपने पोस्ट में लिखा था, पहले जब घर पर लोग आते थे तो मैं उन्हें बताती थी कि डरो नहीं मैंने अपने डॉगी के वैक्सीन लगवाई हुई है। अब मैं उनसे कहती हूं कि डरो मत, हमें वैक्सीन लग चुकी है।

मलाइका ने लिखा था, हम सभी क्रेजी हो गए हैं। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट के बाथरुम में गई थी। मैंने कोहनी से बाथरूम का गेट खोला। मैंने अपने पैरों से टॉयलेट की सीट उठाई। मैंने टिश्‍यू की मदद से पानी का नल खोला। अपने हाथ धोए।

फिर बाहर आने के लिए कोहनी से बाथरूम का दरवाजा खोला और जब मैं लौटकर टेबल पर आई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी पैंट्स तो चढ़ना ही भूल गई हूं।

बता दें कि मलाइका फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हैं। मलाइका ने कई फिल्मों और एल्बम में काम किया है। वह एक बेहतरीन डांसर भी हैं।