जब कैटरीना कैफ ने उड़ाया था मलाइका अरोरा के फैशन लेबल का मजाक

बॉलीवुड की हॉट अदाकारा मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मलाइका एक जानी-मानी एक्ट्रेस के साथ-साथ, डांसर, मॉडल, वीजे और टेलीविजन प्रिजेंटर भी हैं। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप आइटम गर्ल्स में से एक हैं। 52 साल की मलाइका अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

इसके अलावा मलाइका अरोरा, कैटरीना कैफ संग अपनी कैट फाइट को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। कैटरीना कैफ ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो सलमान खान की बहुत अच्छी दोस्त थीं। कैटरीना अक्सर सलमान के घर जाया करती थीं और उनकी फैमिली पार्टीज का हिस्सा भी बनती थीं।

उस समय मलाइका भी सलमान के परिवार का हिस्सा थीं और वो कैटरीना को पसंद नहीं करती थीं। बताया जाता है कि एक पार्टी में हुई घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं।

बात तब की है जब मलाइका और अरबाज खान का तलाक नहीं हुआ था। तब सलमान की बहन अलवीरा ने एक पार्टी होस्ट की थी जिसमें मलाइका और कैटरीना दोनों पहुंचीं थीं। खबरों की माने तो पार्टी के दौरान कैटरीना ने मलाइका के फैशन लेबल को नकल बताकर उसका मजाक उड़ाया था। इस बात से मलाइका नाराज हो गईं और अलवीरा से बहस करने लगीं कि उन्होंने कैटरीना को पार्टी में क्यों बुलाया?

बता दें कि मलाइका अरोरा ने साल 1998 में सलमान के भाई एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान संग शादी की थी। साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया। मलाइका और अरबाज का एक बेटा अरहान भी है। अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने काफी समय तक अर्जुन कपूर को डेट किया। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं।