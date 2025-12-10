बुधवार, 10 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (16:11 IST)

'धुरंधर' के रहमान डकैत ने नहीं की शादी, आखिर क्यों 50 साल की उम्र में भी कुंआरे हैं अक्षय खन्ना?

movie Dhurandhar
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना फिल्म 'धुरंधर' मे रहमान डकैत का किरदार निभाकर छा गए हैं। उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म में अक्षय के आगे रणवीर सिंह का किरदार भी फीका पड़ गया। अक्षय ने फिल्म में एक्टिंग के अलावा बलोग गाने पर किए डांस से भी सबको दीवाना बना दिया। 
 
'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है। लेकिन रियल लाइफ में अक्षय खन्ना 50 साल की उम्र में भी कुंआरे हैं। अक्षय खन्ना ने शादी क्यों नहीं कि इसका जवाब किसी को आज तक नहीं मिला है। अक्षय खन्ना ने हिन्दी सिनेमा में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू किया था। 
 
अक्षय खन्ना ने भले ही अब तक शादी नहीं की हो, लेकिन उनका नाम 2-3 एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। इतना ही नहीं रणधीर कपूर अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना के साथ करना चाहते थे। हालांकि करिश्मा की मां ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। 
 
खबरों के अनुसार रणधीर कपूर बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से कराना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना के पास रिश्ता भी भेजा लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर ने इस रिश्ते को कामयाब नहीं होने दिया। बताया जाता है कि उन दिनों करिश्मा अपने करियर के उफान पर थीं और बबीता नहीं चाहती थी कि करिश्मा इस समय शादी हो इसलिए ये बात वहीं रुक गई।
 
अक्षय खन्ना ने एक बार अपनी शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की और मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूं। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं कुछ समय के लिए किसी रिश्ते में रह सकता हूं लेकिन लंबे समय तक उस रिश्ते को चला नहीं सकता।
 
मार्च 2026 सिनेमालवर्स के लिए होगा खास, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल

मार्च 2026 सिनेमालवर्स के लिए होगा खास, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल2026 बस आने ही वाला है, और इस बार फिल्म लवर्स के लिए पर्दे पर धमाका होने वाला है। 2025 जहां ज़बरदस्त रहा, वहीं नया साल भी बड़े पर्दे पर बैठने वालों के लिए शानदार सरप्राइज लेकर आ रहा है। ख़ासकर मार्च का महीना क्योंकि यह महीना कई बड़ी फिल्मों की रिलीज़ से पूरी तरह भरा हुआ है।

फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में TVF का दबदबा, पंचायत 4 और ग्राम चिकित्सालय को मिले 20 से ज्यादा नॉमिनेशन

फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में TVF का दबदबा, पंचायत 4 और ग्राम चिकित्सालय को मिले 20 से ज्यादा नॉमिनेशनTVF, एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक, लगातार ऐसे शो पेश करता आया है जिन्हें दर्शकों से बहुत प्यार और तारीफ मिली है। अलग-अलग तरह की कहानियों के जरिए उन्होंने दर्शकों को कई शानदार कलाकारों से मिलवाया, जिन्होंने अपने यादगार किरदारों और दमदार अभिनय से सबका दिल जीता है।

15 साल के फिल्मी करियर में रणवीर सिंह ने निभाए कई किरदार, बने हुए हैं वर्सेटिलिटी के किंग!

15 साल के फिल्मी करियर में रणवीर सिंह ने निभाए कई किरदार, बने हुए हैं वर्सेटिलिटी के किंग!पिछले 15 सालों से रणवीर सिंह ऐसा नाम रहे हैं, जिन्होंने लगातार इंडियन सिनेमा में एक्टिंग का लेवल ऊपर उठाया है। बैंड बाजा बारात से जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, तब से उन्होंने हर किरदार को ऐसी मेहनत और जुनून के साथ निभाया कि आज वो अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं।

महिंद्रा BE6 खरीद कर पछता रहे आर्य बब्बर, 4 हफ्तों में कार ने इतना परेशान किया कि मजा खराब हो गया

महिंद्रा BE6 खरीद कर पछता रहे आर्य बब्बर, 4 हफ्तों में कार ने इतना परेशान किया कि मजा खराब हो गयाअभिनेता आर्य बब्बर ने अपनी नई महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन पर नाराजगी जताते हुए बताया कि कार खरीदने के कुछ हफ्तों के भीतर ही कई बड़ी दिक्कतें सामने आ गईं। सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों से लेकर सर्विस सपोर्ट तक, उन्होंने अपने अनुभव को बेहद निराशाजनक बताया, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई।

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...बॉलीवुड फेमस सिंगर विशाल ददलानी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए छाए रहते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। हाल ही में संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे तक चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विशाल ददलानी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
