बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Vishal Dadlani takes a dig at Parliaments 10 hour Vande Mataram debate video viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (13:03 IST)

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...

Vishal Dadlani's taunt on Vande Mataram discussion
बॉलीवुड फेमस सिंगर विशाल ददलानी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए छाए रहते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। हाल ही में संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे तक चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विशाल ददलानी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 
 
वायरल वीडियो में विशाल कहते हैं, हेलो भाइयों और बहनों, बहुत खुशखबरी की बात है, कल हमारी पार्लियामेंट ने 10 घंटे 'वंदे मातरम्' पर बहस चली। वंदे मातरम् जो देश गीत है, इसे बंकिम चन्‍द्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। लेकिन इस बहस की वजह से भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई? भारत में महंगाई कम हो गई? भारत में वायु प्रदूषण ठीक हो गया? इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

उन्होंने आगे कहा, सोचिए 10 घंटे एक 'वंदे मातरम्' पर बहस हुई है। संसद में एक मिनट का खर्च 250000 रुपए आता है। और कल 10 घंटे ‘वन्दे मातरम्’ पर बहस हुई मतलब 600 मिनट बहस हुई। 15 करोड़ में ये सारी समस्याएं हल हो गईं?
 
विशाल ददलानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, '100 घंटे बहस करेंगे तो इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा।' एक अन्य ने लिखा, 'रोस्टिंग एक अलग ही लेवल पर है।' 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

MDb की 2025 की टॉप 10 भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़, ‘सैयारा’ और ‘द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ नंबर 1 पर

MDb की 2025 की टॉप 10 भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़, ‘सैयारा’ और ‘द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ नंबर 1 परIMDb ने 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज़ की सूची जारी की है, जिसमें यशराज फिल्म्स की सैयारा नंबर 1 मूवी बनी, जबकि आर्यन खान की द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड टॉप वेब सीरीज़ रही। यह लिस्ट IMDb के 250 मिलियन मासिक विज़िटर्स के वास्तविक पेज व्यूज़ पर आधारित है।

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता थे अशोक कुमार, छह दशक तक इंडस्ट्री पर किया राज

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता थे अशोक कुमार, छह दशक तक इंडस्ट्री पर किया राजबॉलीवुड में अशोक कुमार को ऐसे सदाबहार अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने बेमिसाल अभिनय से करीब छह दशक तक दर्शको के दिलों पर राज किया। हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री मे दादा मुनि के नाम से मशहूर कुमुद कुमार गांगुली उर्प अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर में 13 अक्टूबर 1911 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था।

बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थीं रति अग्निहोत्री, 10 साल की उम्र में शुरू की मॉडलिंग

बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थीं रति अग्निहोत्री, 10 साल की उम्र में शुरू की मॉडलिंगबॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रति का जन्म 1960 में यूपी के बरेली शहर में हुआ था। रति अग्निहोत्री ने अपने बॉलीवुड करियर में बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके काम को लोगों से खूब सराहना भी मिली।

सिद्धार्थ शुक्ला की बाइक पर गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे विद्युत जामवाल

सिद्धार्थ शुक्ला की बाइक पर गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते थे विद्युत जामवालबॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल 10 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विद्युत अपनी बेहतरीन फिजीक और खतरनाक स्टंट के लिए मशहूर हैं। विद्युत जामवाल एक आर्मी फैमिली से तालुक रखते हैं। उनके पिता सेना में थे।

महफिल लूट ले गया रहमान डकैत, असली धुरंधर कौन: रणवीर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल या संजय दत्त?

महफिल लूट ले गया रहमान डकैत, असली धुरंधर कौन: रणवीर, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल या संजय दत्त?बलोचिस्तान पहुँचकर ब्लैक सूट में अरबी गाने पर किया गया वो डांस और वो नेक्स्ट-लेवल जमाल कूंडा वाला लुक, बॉबी देओल (एनिमल) के बाद दूसरी बार किसी विलेन ने इतना दबदबा बनाया है। सचमुच, अक्षय खन्ना ने इनरनल एक्टिंग की पराकाष्ठा कर दी। गुस्सा, आँसू, खौफ – सब इतना रियल कि लगा रहमान डकैत सच में जीवित हो गया है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com