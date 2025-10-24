फिल्मों में आने से पहले यह काम करती थीं मल्लिका शेरावत, पिता बनाना चाहते थे IAS

बॉलीवुड की बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत 24 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा है। मल्लिका अपनी लाइफस्टाइल, फिल्मों में बोल्ड सीन और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। मल्लिका बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

मल्लिका शेरावत के पिता उन्हें आईएस बनना चाहते थे। लेकिन वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। परिवार वालों ने मल्लिका से रिश्तो तोड़ लिया और वह मुंबई आ गईं। मल्लिका फिल्म में आने से पहले एयर होस्टेस का काम करती थीं।

मल्लिका ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2002 में 'जीना सिर्फ मेरे लिए' से की थी। उन्होंने 2003 की फिल्म ‘ख्वाहिश’ में मुख्य अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में शुरुआत की। इस फिल्म में मल्लिका ने बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था। मल्लिका ने फिल्म में 17 किसिंग सीन दिए थे।

मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत भले ही फिल्म 'ख्वाहिश' से की हो, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म 'मर्डर' से मिली। फिल्म में मल्लिका के अपोजिट इमरान हाशमी थे। हिसार के एक छोटे से गांव में जन्मी मल्लिका ने पहले बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड का सफर तय किया।

मल्लिका शेरावत ने हिस्स, डबल धमाल, डर्टी पॉलिटिक्स, बचके रहना रे बाबा, किस किस की किस्मत, प्यार के साइड इफेक्ट्स जैसी फिल्मों में काम किया है। मल्लिका ने हाल ही में फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' से पर्दे पर कमबैक किया है।