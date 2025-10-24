शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. vivek oberoi to play antagonist opposite prabhas in spirit sandeep reddy vanga shares sound teaser
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (17:06 IST)

स्पिरिट में प्रभास से टक्कर लेंगे प्रभास, निभाएंगे विलेन का किरदार

Film Spirit
साउथ सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म 'स्पिरिट' का साउंड टीजर रिलीज किया गया है। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट से भी पर्दा उठाया गया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय विलेन की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। 
 
वीडियो में विज़ुअल्स तो नहीं दिखाए गए, लेकिन एक जबरदस्त साउंड-ड्रिवन कहानी पेश की गई। वीडियो को शेयर करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे प्रभास अन्ना। हर उस फैन के लिए जो उन्हें महसूस करता है, दिल से पांच भारतीय भाषाओं में एक 'साउंड-स्टोरी' पेश है।
 
वहीं सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए विवेक ने कहा, इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर 'बहुत खुश' हूं। एक बुरी आदत ही काफी है। OneBadHabit ही आपको inspiritmode में लाने के लिए काफी है। और वह कितनी ज़बरदस्त 'साउंड-स्टोरी' थी! उम्मीद है कि इस सरप्राइज से आपका मूड अच्छा हो गया होगा! आपके बेजोड़ जादू के साथ इस एक्शन को पर्दे पर लाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं।
 
फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास और विवेक ओबेरॉय के साथ तृप्ति डिमरी, प्रकाश राज और कंचना अहम रोल में दिखेंगे। पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। 'स्पिरिट' 2026 में रिलीज़ होने वाली है। यह भूषण कुमार की टी-सीरीज़ और संदीप की भद्रकाली पिक्चर्स का कोलैबोरेशन है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हॉटनेस दिखाने के लिए मल्लिका शेरावत की कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था प्रोड्यूसर

हॉटनेस दिखाने के लिए मल्लिका शेरावत की कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था प्रोड्यूसरमल्लिका शेरावत की गिनती बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस में होती हैं। मल्लिका फिल्मों में भले ही कम नजर आती हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मल्लिका को साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्डर' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने बेहद बोल्ड सीन दिए थे।

इंडियन आइडल : सुहैल ने अपने दादा को संगीत और रैपगिनी के जरिए दी भावुक श्रद्धांजलि

इंडियन आइडल : सुहैल ने अपने दादा को संगीत और रैपगिनी के जरिए दी भावुक श्रद्धांजलिमशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ शानदार वापसी कर रहा है। इस बार शो एक खास थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' के साथ पुरानी यादें ताज़ा करेगा, जिसमें 90 के दशक की अमर धुनों को सेलिब्रेट किया जाएगा।

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्ड

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्डबॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में करण जौहर ने 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' शो में पहुंचे। उनके साथ जाह्नवी कपूर भी मेहमान बनकर शो में पहुंचीं।

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलरभारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

शुभांगी अत्रे का सफलता मंत्र: मौका खुद नहीं मिलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता है

शुभांगी अत्रे का सफलता मंत्र: मौका खुद नहीं मिलता, उसे मेहनत से बनाना पड़ता हैभाभीजी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे ने कहा कि सही मौके खुद नहीं मिलते, बल्कि मेहनत और लगन से बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली चाबी हैं। एक सिंगल मदर के रूप में शुभांगी काम और निजी जीवन में संतुलन बखूबी निभा रही हैं। शुभांगी का मानना है कि सफलता रातोंरात नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच से ही मिलती है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com