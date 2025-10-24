स्पिरिट में प्रभास से टक्कर लेंगे प्रभास, निभाएंगे विलेन का किरदार
साउथ सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म 'स्पिरिट' का साउंड टीजर रिलीज किया गया है। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट से भी पर्दा उठाया गया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय विलेन की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं।
वीडियो में विज़ुअल्स तो नहीं दिखाए गए, लेकिन एक जबरदस्त साउंड-ड्रिवन कहानी पेश की गई। वीडियो को शेयर करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे प्रभास अन्ना। हर उस फैन के लिए जो उन्हें महसूस करता है, दिल से पांच भारतीय भाषाओं में एक 'साउंड-स्टोरी' पेश है।
वहीं सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए विवेक ने कहा, इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर 'बहुत खुश' हूं। एक बुरी आदत ही काफी है। OneBadHabit ही आपको inspiritmode में लाने के लिए काफी है। और वह कितनी ज़बरदस्त 'साउंड-स्टोरी' थी! उम्मीद है कि इस सरप्राइज से आपका मूड अच्छा हो गया होगा! आपके बेजोड़ जादू के साथ इस एक्शन को पर्दे पर लाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं।
फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास और विवेक ओबेरॉय के साथ तृप्ति डिमरी, प्रकाश राज और कंचना अहम रोल में दिखेंगे। पहले इस फिल्म में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। 'स्पिरिट' 2026 में रिलीज़ होने वाली है। यह भूषण कुमार की टी-सीरीज़ और संदीप की भद्रकाली पिक्चर्स का कोलैबोरेशन है।