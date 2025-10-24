शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025
  4. singer composer Sachin Sanghvi arrested for sexually harassmet
Last Modified: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (17:26 IST)

गायक-संगीतकार सचिन सांघवी पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फेमस गायक-संगीतकार सचिन सांघवी पर एक युवती ने म्यूजिक एल्बम में मौका और शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
 
पीटीआई ने अनुसार एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि 'स्त्री 2' और 'भेड़िया' जैसे हिट गानों के लिए मशहूर सचिन सांघवी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। 20 साल की शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह फरवरी 2024 में सांघवी के संपर्क में आई थी और उन्होंने उसे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा था। 
अधिकारी ने बताया कि गायक-संगीतकार ने कथित तौर पर उसे अपने म्यूजिक एल्बम में मौका देने का वादा किया था और उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए। सचिन सांघवी ने उसे अपने स्टूडियो में बुलाया, जहां उन्होंने पहले शादी का प्रस्ताव रखा और कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद कंपोजर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
 
बता दें कि सचिन सांघवी, लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी सचिन-जिगर के सदस्य हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रीतम के सहायक के रूप में की थी। उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगत दिया है, जिनमें स्त्री, भेड़िया, बदलापुर शामिल है। 
स्पिरिट में प्रभास से टक्कर लेंगे प्रभास, निभाएंगे विलेन का किरदार

स्पिरिट में प्रभास से टक्कर लेंगे प्रभास, निभाएंगे विलेन का किरदारसाउथ सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म 'स्पिरिट' का साउंड टीजर रिलीज किया गया है। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट से भी पर्दा उठाया गया है। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय विलेन की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं।

हॉटनेस दिखाने के लिए मल्लिका शेरावत की कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था प्रोड्यूसर

हॉटनेस दिखाने के लिए मल्लिका शेरावत की कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था प्रोड्यूसरमल्लिका शेरावत की गिनती बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस में होती हैं। मल्लिका फिल्मों में भले ही कम नजर आती हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मल्लिका को साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्डर' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने बेहद बोल्ड सीन दिए थे।

इंडियन आइडल : सुहैल ने अपने दादा को संगीत और रैपगिनी के जरिए दी भावुक श्रद्धांजलि

इंडियन आइडल : सुहैल ने अपने दादा को संगीत और रैपगिनी के जरिए दी भावुक श्रद्धांजलिमशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ शानदार वापसी कर रहा है। इस बार शो एक खास थीम 'यादों की प्लेलिस्ट' के साथ पुरानी यादें ताज़ा करेगा, जिसमें 90 के दशक की अमर धुनों को सेलिब्रेट किया जाएगा।

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्ड

करण जौहर ने 26 साल की उम्र में खोई वर्जिनिटी, कपूर फैमिली के एक सदस्य संग थे इंटीमेट रिलेशन, जाह्नवी हुईं शॉक्डबॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में करण जौहर ने 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' शो में पहुंचे। उनके साथ जाह्नवी कपूर भी मेहमान बनकर शो में पहुंचीं।

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलरभारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
