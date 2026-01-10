शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 10 जनवरी 2026 (17:26 IST)

रितिक रोशन के बर्थडे पर बहन पश्मीना ने लिखी दिल छू लेने वाली पोस्ट

Hrithik Roshan's birthday
बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन 10 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही है। अभिनेत्री पश्मीना रोशन ने भी अपने कज़िन रितिक रोशन के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के ज़रिए एक बेहद भावुक और प्यार भरा पोस्ट शेयर उन्हें बधाई दी है। 
 
पश्मीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रितिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे डुग्गू भैया। आपका दिन और पूरा साल सबसे बेहतरीन हो। लव यू! इस सादे लेकिन भावनाओं से भरे संदेश ने देखते ही देखते फैंस का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
 
यूं तो आज रितिक रोशन के जन्मदिन के मौके पर परिवार, दोस्तों और दुनियाभर के फैंस की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन उन सबके बीच पश्मीना की यह खास पोस्ट सबसे अलग और खास है। उनके शब्दों में परिवार के प्रति प्यार और अपनापन साफ झलकता है।
 
फिलहाल पश्मीना की इस दिल से निकली शुभकामना ने रितिक के जन्मदिन के जश्न में एक निजी और भावनात्मक रंग भर दिया है। यह प्यारा पारिवारिक पल फैंस को यह याद दिलाता है कि स्टारडम से परे, रोशन परिवार के रिश्ते कितने मजबूत और खास हैं।
 
