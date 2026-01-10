जैकलीन फर्नांडिस ने क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया ग्लैमरस का तड़का, रिवलिंग ड्रेस पहन फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अपने हॉट एंड ग्लैमरस अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार जैकलीन ने क्रिकेट ग्राउंड से अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है।

तस्वीरों में जैकलीन ग्राउंड में व्हाइट कलर की फिटेड टॉप और ग्रे जॉगर्स पहने खड़े दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पैरों में स्नीकर्स कैरी किए हैं।

जैकलीन ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही गले में एक पेंडेंट पहना हुआ है।

तस्वीरों में जैकलीन एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

जैकलीन फर्नांडिस का यह हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। यूजर्स हार्ट और फायर की इमोजी कमेंट करके उनकी तारीफ कर रहे हैं।

जैकलीन महिला प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पहुंचीं थी। यहां उन्होंने अपने इलेक्ट्रिफाइंग डांस मूव्स से माहौल रंगीन बना दिया।

वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन आखिरी बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आई थीं। वह जल्द ही मल्टीस्टार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिखेंगी।