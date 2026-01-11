रविवार, 11 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 11 जनवरी 2026 (11:59 IST)

इस बीमारी से पीड़ित हैं फातिमा सना शेख, दंगल के सेट पर हो गई थी ऐसी हालत

Fatima Sana Sheikh Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख 11 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फातिमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। फातिमा को 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'दंगल' से जबरदस्त पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की बेटी का रोल निभाया था। 
 
बीते दिनों फातिमा सना शेख ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। फातिमा को एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी हैं। फातिमा सना शेख ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बीमारी का खुलासा किया था।
 
फातिमा ने कहा था, मुझे दंगल की शूटिंग के दौरान अपनी मिर्गी के बारे में पता चला। शूटिंग के दौरान मैंने सेंस पूरी तरह खो दिया था और अस्पताल मैंने अस्पताल जाकर आंखें खोलीं। मैं इसे पहले 5 साल तक नजरअंदाज कर रही थी। अब वह अपनी सेहत को लेकर काफी सावधान रहती हैं और अपनी ये कंडीशन फिल्म के मेकर्स को जरूर बता देती हैं।
 
फातिमा ने मिर्गी का दौरा पड़ने के दौरान जूता सुंघाने वाले मिथ पर भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जूते को सूंघने की जरूरत कतई नहीं होती है। ये मिथ है। प्लीज ऐसा मत करना। इससे बाहर निकलना वैसे भी इतना भयानत है। लोगों ने ये मेरे साथ किया था। 
 
फातिमा सना शेख ने फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी काम किया है। वह बेस्ट ऑफ लक निक्की, लेडीज स्पेशल और अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जैसे शो में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने साउथ फिल्मों में भी अभिनय किया है।
 
