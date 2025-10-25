शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. taarak mehta ka ooltah chashmah bagha aka tanmay vekaria mother death
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (12:41 IST)

'तारक मेहता' शो में बाघा का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया पर टूटा दुखों का पहाड़, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तन्मय की मां का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। तन्मय ने अपनी मां की अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है। 
 
तन्मय ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी मां की कई तस्वीरें है। वीडियो के बैकग्राउंड में चिट्ठी ना कोई संदेश गाना चल रहा है। इसके साथ उन्होंने बेहद मार्मिक नोट भी लिखा है। 
 
fffffffffff
तन्मय ने लिखा, दुख की बात यह है कि आप उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं और दिल में महसूस कर सकते हैं। आप उन्हें गले नहीं लगा सकते, या फिर कभी उन्हें अपने सामने नहीं देख पाएंगे। माई तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। मुझे पता है कि तुम वहां सबसे अच्छी जगह पर हो।
 
तन्मय वेकारिया के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब कमेंट किए। फैंस तन्य की मां के निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। तारक मेहता शो में कोमल भाभी का किरदार निभाने वाली अंबिका रंजनकर ने हार्ट इमोजी बनाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। 
 
बता दें कि तन्मय वेकारिया 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से साल 2008 से जुड़े हुए हैं। वह शो में कई किरदार निभा चुके हैं। बाद में वह जेठालाल की दुकान पर काम करने वाले 'बाघा' का रोल निभाकर घर-घर फेमस हो गए। तन्मय कई गुजराती शो और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेट

जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेटमहेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान 25 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सोनी राजदान ने इंग्लिश थियेटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वह पेज 3, सड़क और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आ चुकी हैं।

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2: थांडवम' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2: थांडवम' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मगॉड ऑफ मासेस नंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बॉयापाटी श्रीनु की बहुप्रतीक्षित, भक्ति से भरपूर एक्शन एक्स्ट्रावैगेंज़ा 'अखंडा 2: थांडवम' उनकी सुपरहिट फ़िल्म अखंडा का सीक्वल है, जिसे निर्माता राम अचंता और गोपीचंद अचंता भव्य पैमाने पर 14 Reels Plus बैनर के तहत बना रहे हैं। फ़िल्म को गर्वपूर्वक एम. तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं।

सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही एसएस राजामौली की 'बाहुबली', फिल्म का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज

सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही एसएस राजामौली की 'बाहुबली', फिल्म का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीजएसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' सिनेमाघरों में एक बार फिर लौटने के लिए तैयार है। मेकर्स ने इस महाकाव्य फिल्म बाहुबली का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है।

शुरू होने जा रहा 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल', बड़े पर्दे पर लौटेंगी किंग खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में

शुरू होने जा रहा 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल', बड़े पर्दे पर लौटेंगी किंग खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मेंजब से शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से वो अपने चार्म, बुद्धि और प्यार से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक दशक से भी ज़्यादा समय से उन्होंने आइकॉनिक फिल्में और यादगार किरदार दिए हैं, और आज भी वो बॉलीवुड के बादशाह बने हुए हैं।

गायक-संगीतकार सचिन सांघवी पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

गायक-संगीतकार सचिन सांघवी पर महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तारफेमस गायक-संगीतकार सचिन सांघवी पर एक युवती ने म्यूजिक एल्बम में मौका और शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com