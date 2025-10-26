रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (13:16 IST)

कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग करने लगी थी रवीना टंडन, इस तरह मिला था फिल्मों में पहला रोल

Raveena Tandon Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रवीना ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। रवीना दिवंगत प्रोड्यूसर रवि टंडन की बेटी हैं। वह कॉलेज के समय से ही मॉडलिंग करने लगी थीं।
 
एक शो में रवीना ने बताया था कि उन्हें पहली फिल्म कब और कैसे मिली थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। मैं और मेरे दोस्त अक्सर लिंकिंग रोड पर एक पिज़्ज़ा शॉप में जाया करते थे, जो नई-नई खुली थी। 
 
रवीना ने कहा था, एक दिन जब हम वहां बैठे थे, तो मैंने विवेक वासवानी और अनंत बलानी को देखा, जो हमारे पास में ही बैठे हुए थे। वो सलमान खान की दूसरी फिल्म के लिए हीरोइन के बारे में बातें कर रहे थे। अनंत ने मेरी तरफ इशारा किया और विवेक से मुझसे बात करने को कहा। विवेक ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उन्हें पहचान गई कि वो मेरे भाई के दोस्त हैं। मैंने भी उनसे यह बात बताई, जब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं रवि जी की बेटी हूं और इस तरह हम जुड़ गए। 
 
एक्ट्रेस ने कहा था, आगे मैं प्रह्लाद कक्कड़ के साथ इंटर्न का काम करने लगी और शूट्स में भी उन्हें असिस्ट करती थी। जब कोई मॉडल उपलब्ध नहीं होती थी, तो वो मुझे फ्री में खड़े करवा देते थे। बांद्रा में ऐसी ही एक शूटिंग के दौरान बंटी वालिया ने मुझे नोटिस किया और सलमान से बताया कि मैं फिल्मों के लिए परफेक्ट रहूंगी और फिर वो सलमान को मुझसे मिलाने लाए। 
 
रवीना ने कहा, हालांकि सलमान मुझसे पर्सनली नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने दूर से मुझे नोटिस कर लिया। इस बीच मेरे पिता को सलीम जी से एक कॉल आया और इस तरह मुझे एक और मौका मिल गया। आप जानते हैं, किस्मत किस तरह काम करती है, सबकुछ लिखा होता है और जो लिखा है वो होकर रहेगा।
 
रवीना ने साल 1991 में फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में सभी रवीना की खूबसूरती और अदाकारी के दिवाने हो गए। रवीना ने अपने एक्टिंग करियर में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। 
 
