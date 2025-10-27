सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  Prime Video finally hinted at a release date for The Family Man Season 3
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (15:00 IST)

'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेट

Prime Video
प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के अगले सीजन का फैंस पिछले चार सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं।
 
फैंस की बढ़ती मांग अब सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में 'द फैमिली मैन 3' को लेकर उत्साह है। ऐसे में यह उत्साह अब एक तरह का जोश बन चुका है, जो न सिर्फ प्राइम वीडियो बल्कि राज-डीके, मनोज बाजपेयी, शारीब हाशमी और बाकी कलाकारों के सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है।
 
आख़िरकार लग रहा है कि फैंस की सारी मांगें अब पूरी होंगी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने एक कोई दिया है और कल द फैमिली मैन के नए सीज़न की डेट और जानकारी बताएगा। 
 
राज और डीके की जोड़ी ने अपने बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाई इस मशहूर सीरीज़ द फैमिली मैन एक जासूसी और एक्शन से भरी कहानी है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आते हैं। उनके साथ जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार भी शामिल हैं। 
 
इस सीरीज़ को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, डायलॉग सुमित अरोड़ा ने दिए हैं, और निर्देशन राज-डीके ने किया है, जिनके साथ इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में साथ आए हैं। द फैमिली मैन सीज़न 3 बहुत जल्द सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने जा रहा है। 
'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियोदिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। वहीं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकार रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और निर्माता जेडी मजीठिया भी अपने साथी कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासाबॉलीवुड की हॉट अदाकारा और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा ने 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके बाद से ही मलाइका अपनी उम्र को लेकर सुर्खियों में हैं। दअसल, मलाइका के बर्थडे केक पर 50 लिखा हुआ था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई।

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकएक नई कहानी जो गहरे मानवीय जज़्बातों और नैतिक दुविधाओं से भरी है, अब बड़े पर्दे पर खुलने जा रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने 'वध 2' की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं। पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई। वहीं इस हफ्ते हुए डबल एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना एलिमिनेट थे। पहले एक ही कंटेस्टेंट को शो से बाहर होने था, लेकिन मेकर्स ने दो लोगों को बेघर कर दिया।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
