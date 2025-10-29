जब अमिताभ बच्चन ने कृति खरबंदा को कहा- मोहतरमा

साउथ इंडस्ट्री से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कृति खरबंदा 29 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कृति को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हैं।

बीते दिनों कृति ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा शेयर किया था। कृति ने अपने उस पल को याद किया जब बॉलीवुड के महानायक ने उन्हें 'मोहतरमा' कहकर बुलाया था।

कृति ने बताया था, फिल्म के शूट के पहले दिन मेरे टेक के बाद, मैं अपना शॉट देखने के लिए गई थी। सभी ने मेरी तारीफ की। तभी अमित जी ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या आप एक और टेक चाहती हैं? तो मैंने कहा- हां। तब उन्होंने पूछा क्यों? मैंने उनकी ओर देखा और कहा- सर एक और टेक करते हैं न प्लीज।

उन्होंने कहा, आपको मुझसे अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कलाकार के रूप में खुश होने की जरूरत है। मोहतरमा आइए एक और शॉट लेते हैं। ऐसा पहली बार था, जब किसी ने मुझे मोहतरमा कहा था और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कितना अच्छा था।

एक्ट्रेस ने आगे कहा था, एक्टिंग के दौरान मैं भूल जाती थी कि वे अमिताभ बच्चन हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको भूलने की जरूरत भी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत है। उनके सामने खड़ा रहना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैंने इसे काफी अच्छे से संभाला। वह काफी खुश थे और उन्होंने कहा, ‘बहुत अच्छा किया’। मेरे लिए वह मेरी अब तक की सबसे बड़ी तारीफ थी।

बता दें कि कृति खरबंदा ने 'राज : रिबूट' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह इमरान हाशमी के साथ दिखाई दी थीं। इसके बाद वो गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर आना, वीरे दी वेडिंग, कारवां, यमला पागल दीवाना फिर से, हॉउसफुल 4, 14 फेरे, पागलपंती, जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।