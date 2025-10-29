बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (11:34 IST)

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में फिर की गोलीबारी, इस बार पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर हुई फायरिंग

Attack on Punjabi singer's house
गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। कपिल शर्मा के कैफे पर कई बार हमला करने के बाद इस बार गैंग ने पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के कनाडा वाले घर पा फायरिंग की है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली है। 
 
गोल्डी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि गायक चन्नी नट्टन के घर पर कल हुई गोलीबारी का कारण सरदार खेड़ा है। खबरों के अनुसार गैंग के सदस्य ने कहा, जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा, वह अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। हम सरदार खेहरा को आगे भी जानी-मानी क्षति पहुंचाएंगे। 
 
उन्होंने कहा कि पंजाबी गायक चन्नी नट्टन से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। फायरिंग का मकसद सिर्फ सिंगर को चेतावनी देना था, क्योंकि वह गायक सरदार खेहरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और उनकी गैंग का मकसद सरदार खेहरा को नुकसान पहुंचाना है।
 
बता दें कि कनाडा में लगातार पंजाबी कलाकारों पर हमले हो रहे हैं। 3 फरवरी को कनाडा में पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों के घर पर गोलीबारी की गई, जिसकी जिम्मेदारी जयपाल भुल्लर गिरोह ने ली थी। सितंबर 2024 में वैंकूवर के विक्टोरिया द्वीप स्थित गायक एपी ढिल्लों के आवास के बाहर गोलीबारी की भी खबर आई थी। 
'कैप्टन अमेरिका' एक्टर क्रिस इवांस बने पिता, पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा ने दिया बेटी को जन्म

'कैप्टन अमेरिका' एक्टर क्रिस इवांस बने पिता, पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा ने दिया बेटी को जन्ममार्वल सिनेमैटिक यूनवर्स के 'कैप्टन अमेरिका' के घर किलकारियां गूंज गई है। एक्टर क्रिस इवांस की पत्नी एल्वा बैप्टिस्टा ने शादी के दो साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। टीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, एल्वा ने 25 अक्टूबर को अपने बच्चे को जन्म दिया है।

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत राजकुमार ने शुरू किया था करियर, 10 साल की उम्र में जीता था पहला नेशनल अवॉर्ड

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत राजकुमार ने शुरू किया था करियर, 10 साल की उम्र में जीता था पहला नेशनल अवॉर्डसाउथ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया था। एक्टर के अचानक निधन से हरकोई हैरान रह गया था। पुनीत राजकुमार भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज भी वह करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। पुनीत मशहूर एक्टर राजकुमार के बेटे थे।

द फैमिली मैन सीजन 3 की रिलीज़ डेट फाइनल: मनोज बाजपेयी बनेंगे शिकारी से शिकार, दुश्मनों में दिखेंगे जयदीप अहलावत और निमरत कौर

द फैमिली मैन सीजन 3 की रिलीज़ डेट फाइनल: मनोज बाजपेयी बनेंगे शिकारी से शिकार, दुश्मनों में दिखेंगे जयदीप अहलावत और निमरत कौरप्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ का ग्लोबल प्रीमियर 21 नवंबर 2025 को होगा। इस बार श्रीकांत तिवारी का सामना दो नए दुश्मनों – जयदीप अहलावत और निमरत कौर – से होगा। राज और डीके के निर्देशन में बनी यह सीरीज़ पहले से ज्यादा रोमांच और एक्शन से भरपूर होगी। राज और डीके ने बताया कि तीसरा सीज़न दर्शकों के इंतज़ार को सार्थक बनाएगा। उन्होंने कहा, “इस बार कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब शिकारी खुद शिकार बनता है, जब श्रीकांत का सामना रुक्मा नाम के दुश्मन से होता है, जो न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि उसके परिवार की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देता है।”

हक मुसलमानों को ज़रूर देखनी चाहिए: इमरान हाशमी ने कहा, 7 नवंबर को होगी रिलीज

हक मुसलमानों को ज़रूर देखनी चाहिए: इमरान हाशमी ने कहा, 7 नवंबर को होगी रिलीजजंगली पिक्चर्स की नई फिल्म ‘हक़’ एक साहसी महिला की कहानी है जो समाज और सिस्टम के खिलाफ अपने हक़ की लड़ाई लड़ती है। यामी गौतम और इमरान हाशमी पहली बार साथ नजर आएंगे। फिल्म 1980 के दशक के ऐतिहासिक केस से प्रेरित है और 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगी, ‘हक़’ जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से प्रेरित है और इसे निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा ने बेहद संवेदनशील तरीके से फिल्माया है।

सिनेमा, सफर और सीख: श्रीलीला ने बताई अपनी जिंदगी की अनसुनी बातें

सिनेमा, सफर और सीख: श्रीलीला ने बताई अपनी जिंदगी की अनसुनी बातेंलंदन की बारिश के बीच श्रीलीला ने अपने जीवन, सफर और सिनेमा के अनुभवों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके लिए घर वह जगह है जहां उनकी मां मौजूद होती हैं। उन्होंने अपने करियर के उतार-चढ़ाव, यात्राओं से मिली सीख और आने वाली फिल्मों को लेकर भी उत्साह जताया। अपने करियर के रास्ते और फैसलों पर बात करते हुए श्रीलीला बोलीं, “आज मैं जहां हूं, वो मेरे रास्ते में आए ‘डिटोर्स’ की वजह से हूं। मैंने कुछ ऑफर्स ठुकराए, जो बाद में मेरे लिए अच्छे साबित हुए।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
