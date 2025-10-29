बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hollywood acter kelsey grammer welcomes his 8th child at 70
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (17:39 IST)

70 साल की उम्र में पिता बने हॉलीवुड एक्टर केल्सी ग्रामर, चौथी पत्नी ने दिया आठवें बच्चे को जन्म

Hollywood actor Kelsey Grammer becomes father at the age of 70
हॉलीवुड टीवी स्टार केल्सी ग्रामर 70 साल की उम्र में अपने आठवें बच्चे के पिता बने हैं। उन्होंने 'पॉड मीट्स वर्ल्ड' पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है। केल्सी और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने अपने चौथे बच्चे का स्वागत किया है। ये एक्टर का आठवां बच्चा है। 
 
केल्सी ने बताया कि उनके नए बेटे, क्रिस्टोफर का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ है। यह घोषणा ग्रामर द्वारा यह स्वीकार करने के कुछ ही महीनों बाद हुई है कि वह अपने बड़े बच्चों के लिए हमेशा उतने मौजूद नहीं रहे, जितने वह रहना चाहते थे।
 
पॉडकास्ट में बोलते हुए केल्सी ने कहा, कायटे ने अभी-अभी हमारा चौथा बच्चा दिया है, इसलिए अब आठ बच्चे हो गए हैं। यह लगभग तीन दिन पहले की बात है। क्रिस्टोफर अभी-अभी परिवार में शामिल हुआ है। 
 
अभिनेता और वॉल्श के पहले से ही तीन बच्चे हैं - बेटी फेथ (12), और बेटे गेब्रियल (10) और जेम्स (8)। ​​क्रिस्टोफर के आने से इस जोड़े के कुल चार बच्चे हो गए हैं, जिनकी शादी 2011 में हुई थी।
 
ग्रामर का बढ़ता परिवार कई दशकों और रिश्तों को समेटे हुए है। वह स्पेंसर (41) के भी पिता हैं, जो उनकी पहली पत्नी डोरेन एल्डरमैन से हैं, ग्रीर (33), जो बैरी बकनर के साथ उनके रिश्ते से हैं और मेसन (23) और जूड (20), जो रियलिटी टीवी हस्ती कैमिली ग्रामर से उनकी शादी से हैं।
 
बता दें कि पांच बार एमी अवॉर्ड जीत चुके ग्रामर ने चार बार शादी रचाई है। वॉल्श से पहले उनकी शादी कैमिल डोनाटाची से हुई थी। इससे पहले वह ली-ऐन चुहानी और उससे पहले डांस इंस्ट्रक्टर डोरीन एल्डरमैन से शादी कर चुके हैं। 
 
अपने पारिवारिक जीवन के अलावा, केल्सी ग्रामर ने टेलीविज़न के सबसे सफल करियर में से एक का आनंद लिया है। उन्हें तेज़-तर्रार मनोचिकित्सक डॉ. फ्रेज़ियर क्रेन की भूमिका के लिए जाना जाता है, यह किरदार उन्होंने दो हिट सीरीज़ - चीयर्स और उसके प्रशंसित स्पिन-ऑफ फ्रेज़ियर में निभाया था, जिसके लिए उन्हें कई एमी पुरस्कार मिले।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रेमचंद की 22 कहानियों का 22 भाषाओं में हुआ नॉन स्टॉप मंचन, गिनीज बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड

प्रेमचंद की 22 कहानियों का 22 भाषाओं में हुआ नॉन स्टॉप मंचन, गिनीज बुक में दर्ज होगा रिकॉर्डदिल्ली में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का 22 भारतीय भाषाओं में मंचन का कीर्तिमान रचा गया है। बड़ी बात ये है कि सभी 22 नाटकों का नानस्टॉप मंचन हुआ। ऐसा दुनिया में कहीं भी, कभी नहीं हुआ- जब मंच पर किसी एक लेखक की कहानियों को, एक ही मंच पर, एक ही निर्देशक के नेतृत्व में एक ही थियेटर ग्रुप के कलाकारों ने लगातार प्रस्तुत किया हो।

दिलजीत दोसांझ को भारी पड़ा अमिताभ बच्चन के पैर छूना, खालिस्तानी आतंकी संगठन ने दी धमकी

दिलजीत दोसांझ को भारी पड़ा अमिताभ बच्चन के पैर छूना, खालिस्तानी आतंकी संगठन ने दी धमकीफेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दिलजीत के लाइव में हजारों की संख्या में उनके फैंस मौजूद रहते हैं। वहीं अब खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस ने दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करवाने की धमकी दी है।

शिल्पा शिंदे फिर बनेंगी अंगूरी भाभीजी, 'भाबीजी घर पर हैं' में शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस!

शिल्पा शिंदे फिर बनेंगी अंगूरी भाभीजी, 'भाबीजी घर पर हैं' में शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस!कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर है' को दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। इस शो के हर किरदार ने दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। शिल्पा शिंदे भी पहले इस शो के पॉपुलर किरदार अंगूरी भाभी का रोल निभाती नजर आई थीं। लेकिन 2016 में एक विवाद के चलते शिल्पा ने शो छोड़ दिया था।

जब अमिताभ बच्चन ने कृति खरबंदा को कहा- मोहतरमा

जब अमिताभ बच्चन ने कृति खरबंदा को कहा- मोहतरमासाउथ इंडस्ट्री से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस कृति खरबंदा 29 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कृति को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई हैं।

4000 करोड़ की 'रामायणम्' में विभीषण बनने जा रहे विवेक ओबेरॉय, फीस में मिली पूरी रकम करेंगे दान

4000 करोड़ की 'रामायणम्' में विभीषण बनने जा रहे विवेक ओबेरॉय, फीस में मिली पूरी रकम करेंगे दाननितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे। वही साउथ स्टार यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। एक्टर विवेक ओबेरॉय रावण के छोटे भाई विभीषण की भूमिका में दिखेंगे।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com