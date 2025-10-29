70 साल की उम्र में पिता बने हॉलीवुड एक्टर केल्सी ग्रामर, चौथी पत्नी ने दिया आठवें बच्चे को जन्म

हॉलीवुड टीवी स्टार केल्सी ग्रामर 70 साल की उम्र में अपने आठवें बच्चे के पिता बने हैं। उन्होंने 'पॉड मीट्स वर्ल्ड' पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया है। केल्सी और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने अपने चौथे बच्चे का स्वागत किया है। ये एक्टर का आठवां बच्चा है।

केल्सी ने बताया कि उनके नए बेटे, क्रिस्टोफर का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ है। यह घोषणा ग्रामर द्वारा यह स्वीकार करने के कुछ ही महीनों बाद हुई है कि वह अपने बड़े बच्चों के लिए हमेशा उतने मौजूद नहीं रहे, जितने वह रहना चाहते थे।

पॉडकास्ट में बोलते हुए केल्सी ने कहा, कायटे ने अभी-अभी हमारा चौथा बच्चा दिया है, इसलिए अब आठ बच्चे हो गए हैं। यह लगभग तीन दिन पहले की बात है। क्रिस्टोफर अभी-अभी परिवार में शामिल हुआ है।

अभिनेता और वॉल्श के पहले से ही तीन बच्चे हैं - बेटी फेथ (12), और बेटे गेब्रियल (10) और जेम्स (8)। ​​क्रिस्टोफर के आने से इस जोड़े के कुल चार बच्चे हो गए हैं, जिनकी शादी 2011 में हुई थी।

ग्रामर का बढ़ता परिवार कई दशकों और रिश्तों को समेटे हुए है। वह स्पेंसर (41) के भी पिता हैं, जो उनकी पहली पत्नी डोरेन एल्डरमैन से हैं, ग्रीर (33), जो बैरी बकनर के साथ उनके रिश्ते से हैं और मेसन (23) और जूड (20), जो रियलिटी टीवी हस्ती कैमिली ग्रामर से उनकी शादी से हैं।

बता दें कि पांच बार एमी अवॉर्ड जीत चुके ग्रामर ने चार बार शादी रचाई है। वॉल्श से पहले उनकी शादी कैमिल डोनाटाची से हुई थी। इससे पहले वह ली-ऐन चुहानी और उससे पहले डांस इंस्ट्रक्टर डोरीन एल्डरमैन से शादी कर चुके हैं।

अपने पारिवारिक जीवन के अलावा, केल्सी ग्रामर ने टेलीविज़न के सबसे सफल करियर में से एक का आनंद लिया है। उन्हें तेज़-तर्रार मनोचिकित्सक डॉ. फ्रेज़ियर क्रेन की भूमिका के लिए जाना जाता है, यह किरदार उन्होंने दो हिट सीरीज़ - चीयर्स और उसके प्रशंसित स्पिन-ऑफ फ्रेज़ियर में निभाया था, जिसके लिए उन्हें कई एमी पुरस्कार मिले।