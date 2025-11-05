बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. after wife sunita ahuja comments govinda apology pandit mukesh shukla
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:34 IST)

पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफी

Sunita Ahuja controversial statement
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सुनीता अक्सर गोविंदा संग अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात करती हैं। लेकिन इस बार सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गोविंदा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई है। 
 
दरअसल, सुनीता आहूजा ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया।  सुनीता ने कहा था, गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित)। वो भी ऐसा ही है। पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपए चार्ज करता है।।
 
सुनीता के इस बयान पर गोविंदा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने सुनीता की बात को 'अपमानजनक' करार दिया है। 4 नवंबर को गोविंदा ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफी जारी की।
 
गोविंदा ने कहा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी बड़े ही योग्य, प्रामाणिक, बड़े गुणी और यज्ञ विधि प्रयोग समझनेवाले उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों में आते हैं। आपके पिताजी आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार सदैव जुड़ा रहा। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। खंडन भी करूंगा।
 
गोविंदा ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल, और जिससे जुड़ जाएं तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ में निकाल चुके हैं। कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्रभर के अच्छे नेताओं से जुड़े रहे और साथ में मुझसे जुड़े रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। यह सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की और आपकी, और आपके घर परिवार की सदैव हम लोगों के साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथ

अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथदेश के सबसे पसंदीदा और चर्चित शो 'अनुपमा' अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते कहानी में एक ऐसा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ आने वाला है, जिसे एक एपिसोड में समेटना नामुमकिन है। इसी वजह से अनुपमा अब स्पेशल डबल एपिसोड्स लेकर आ रहा है।

बॉर्डर 2 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, निभाएंगे मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार

बॉर्डर 2 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, निभाएंगे मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदारबॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में सनी देओल एक बार फिर आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं। सनी के साथ इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं।

Delhi Crime Season 3 : नई जंग, नया विलेन और अब तक का सबसे इमोशनल सीजन, देखिए ट्रेलर

Delhi Crime Season 3 : नई जंग, नया विलेन और अब तक का सबसे इमोशनल सीजन, देखिए ट्रेलरदिल्ली के अपराध जगत की कड़वी सच्चाई बताने वाली 'दिल्ली क्राइम' का नया सीजन आखिरकार सामने आ गया है। एक बार फिर शेफाली शाह DCP वार्तिका चौधरी के किरदार में लौट रही हैं, जिन्हें दर्शक प्यार से ‘मैडम सर’ कहते हैं। ट्रेलर देखकर साफ है कि इस बार उनकी लड़ाई इंसानियत के सबसे अंधेरे अपराध human trafficking से होने वाली है।

पान मसाला का एड करने की वजह से मुश्किल में फंसे सलमान खान, कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिस

पान मसाला का एड करने की वजह से मुश्किल में फंसे सलमान खान, कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिसबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। राजस्थान की कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सलमान खान एक कंपनी के पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं। एक एड में सलमान दावा करते दिख रहे हैं कि कंपनी के पान मसाला के दाने दाने में केसर है।

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने हार्दिक पांड्या ने वॉश की कार, रोमांटिक वीडियो और फोटो ने इंटरनेट पर लगाई आग

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने हार्दिक पांड्या ने वॉश की कार, रोमांटिक वीडियो और फोटो ने इंटरनेट पर लगाई आगभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए रहते हैं। नताशा स्टैनकोविक से तलाक और जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या अब एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे है। हार्दिक, माहिका संग अपने रिलेशन को ऑफिशियल भी कर चुके हैं। हाल ही में हार्दिक ने माहिका शर्मा संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com