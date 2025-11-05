पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफी

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सुनीता अक्सर गोविंदा संग अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात करती हैं। लेकिन इस बार सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गोविंदा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई है।

दरअसल, सुनीता आहूजा ने हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया। सुनीता ने कहा था, गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित)। वो भी ऐसा ही है। पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपए चार्ज करता है।।

सुनीता के इस बयान पर गोविंदा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने सुनीता की बात को 'अपमानजनक' करार दिया है। 4 नवंबर को गोविंदा ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफी जारी की।

गोविंदा ने कहा, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी बड़े ही योग्य, प्रामाणिक, बड़े गुणी और यज्ञ विधि प्रयोग समझनेवाले उत्तर प्रदेश के चुनिंदा लोगों में आते हैं। आपके पिताजी आदरणीय जटाधारी जी से हमारा परिवार सदैव जुड़ा रहा। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। खंडन भी करूंगा।

गोविंदा ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल, और जिससे जुड़ जाएं तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ में निकाल चुके हैं। कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्रभर के अच्छे नेताओं से जुड़े रहे और साथ में मुझसे जुड़े रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। यह सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की और आपकी, और आपके घर परिवार की सदैव हम लोगों के साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।