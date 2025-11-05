मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्‍क: कुछ पहले जैसा' ने पुराने ज़माने के प्यार और उसकी खूबसूरती को फिर से ज़िंदा करने के लिए खूब चर्चा बटोरी है। यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए बहुत ख़ास है यह उनके प्रोडक्शन हाउस Stage5 Production के तहत उनकी पहली फिल्म है।

यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए फैशन और कहानी से आगे बढ़कर एक जुनूनी प्रेम कहानी है, जो क्लासिक रोमांस के दौर को फिर से लौटाने जा रही है।

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। चूंकि फिल्म की थीम प्यार, तड़प और इंतज़ार पर आधारित है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार वाकई काबिले-तारीफ़ है!

अब तक 'गुस्ताख इश्‍क' अपने दिल छू लेने वाले म्यूज़िक एल्बम से दर्शकों का दिल जीत चुकी है इसके तीन गाने उल जलूल इश्‍क, आप इस धूप और शहर तेरे लोगों की प्लेलिस्ट में लगातार छाए हुए हैं। ये तीनों गाने भले ही अलग हों, लेकिन इनका एहसास एक ही धागे से जुड़ा है प्यार और जुनून का।

‘गुस्ताख़ इश्‍क़’ मनीष मल्होत्रा के करियर का एक नया और रोमांचक अध्याय है एक ऐसी फिल्म जो पुराने जमाने की कहानियों की आत्मा को संजोए हुए है, लेकिन नज़रें भविष्य की ओर रखती है।

दीनिश मल्होत्रा के साथ मिलकर बनाई गई यह फिल्म विभु पुरी के निर्देशन में बनी है, और यह एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें जुनून है, चाहत है और कई अनकहे जज़्बात हैं। फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।