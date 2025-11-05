बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Manish Malhotra film Gustaakh Ishq will release in theatres on November 28
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (16:51 IST)

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Manish Malhotra
मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्‍क: कुछ पहले जैसा' ने पुराने ज़माने के प्यार और उसकी खूबसूरती को फिर से ज़िंदा करने के लिए खूब चर्चा बटोरी है। यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए बहुत ख़ास है यह उनके प्रोडक्शन हाउस Stage5 Production के तहत उनकी पहली फिल्म है। 
 
यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए फैशन और कहानी से आगे बढ़कर एक जुनूनी प्रेम कहानी है, जो क्लासिक रोमांस के दौर को फिर से लौटाने जा रही है।
 
हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। चूंकि फिल्म की थीम प्यार, तड़प और इंतज़ार पर आधारित है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार वाकई काबिले-तारीफ़ है!
 
अब तक 'गुस्ताख इश्‍क' अपने दिल छू लेने वाले म्यूज़िक एल्बम से दर्शकों का दिल जीत चुकी है इसके तीन गाने उल जलूल इश्‍क, आप इस धूप और शहर तेरे लोगों की प्लेलिस्ट में लगातार छाए हुए हैं। ये तीनों गाने भले ही अलग हों, लेकिन इनका एहसास एक ही धागे से जुड़ा है प्यार और जुनून का।
‘गुस्ताख़ इश्‍क़’ मनीष मल्होत्रा के करियर का एक नया और रोमांचक अध्याय है एक ऐसी फिल्म जो पुराने जमाने की कहानियों की आत्मा को संजोए हुए है, लेकिन नज़रें भविष्य की ओर रखती है।
 
दीनिश मल्होत्रा के साथ मिलकर बनाई गई यह फिल्म विभु पुरी के निर्देशन में बनी है, और यह एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें जुनून है, चाहत है और कई अनकहे जज़्बात हैं। फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमिताभ बच्चन ने बेचे अपने 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया तगड़ा मुनाफा

अमिताभ बच्चन ने बेचे अपने 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया तगड़ा मुनाफाबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उनके पास कई लग्जरी प्रॉपर्टी है। वहीं अब अमिताभ ने मुंबई के सबसे प्रीमियम इलाकों में से एक गोरेगांव ईस्ट के ओबेरॉय गार्डन सिटी स्थित अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं। इन दो अपार्टमेंट को 12 करोड़ रुपए में बेचकर अमिताभ बच्चन ने तगड़ा मुनाफा कमाया है।

'द पैराडाइज' में हुई सोनाली कुलकर्णी की एंट्री, फिल्म में निभाएंगी सबसे ताकतवर महिला का किरदार

'द पैराडाइज' में हुई सोनाली कुलकर्णी की एंट्री, फिल्म में निभाएंगी सबसे ताकतवर महिला का किरदारटैलेंटेड डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नज़र आएंगे। यह भारत की सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की यह एक और शानदार कोलैबोरेशन होने जा रही है।

पेड्डी: क्या है चिकिरी? एआर रहमान और बुची बाबू सना ने खोला राज, इस दिन रिलीज हो रहा गाना

पेड्डी: क्या है चिकिरी? एआर रहमान और बुची बाबू सना ने खोला राज, इस दिन रिलीज हो रहा गानासाउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। हाल ही में रिलीज़ हुए एक इंटरएक्टिव वीडियो में म्यूज़िक के उस्ताद ए.आर. रहमान और डायरेक्टर बुची बाबू साना अपने आने वाले गाने 'चिकिरी' पर दिल छू लेने वाली बातचीत करते नजर आए।

पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफी

पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफीबॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सुनीता अक्सर गोविंदा संग अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात करती हैं। लेकिन इस बार सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गोविंदा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई है।

अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथ

अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथदेश के सबसे पसंदीदा और चर्चित शो 'अनुपमा' अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते कहानी में एक ऐसा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ आने वाला है, जिसे एक एपिसोड में समेटना नामुमकिन है। इसी वजह से अनुपमा अब स्पेशल डबल एपिसोड्स लेकर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com