गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. pranit more re enters bigg boss 19 house
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:32 IST)

Bigg Boss 19 के घर में फिर हो रही प्रणित मोरे की एंट्री! इस वजह से गए थे बाहर

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे फिनाले का करीब आ रहा है कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। ताजा खबरों के अनुसार कॉमेडियन प्रणित मोरे दोबारा 'बिग बॉस 19' में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी एंट्री इसी हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड से पहले हो जाएगी। 
 
प्रणित मोरे डेंगू की वजह से पिछले हफ्ते शो से बाहर हुए थे। सलमान खान ने बताया था प्रणित बीमार हैं, जिसके लिए उन्हें शो छोड़कर घर से बाहर आना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर्स उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएं। अब वह दोबारा शो में वापसी कर रहे हैं। 
 
'बिग बॉस' की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बीबी तक' और 'द खबरी' ने प्रणित की एंट्री की खबर दी है। इस दोनों हैंडल से एक ही बात कही गई है कि प्रणित के फैन्स के लिए गुड न्यूज, वो घर मैं वापस लौट रहे हैं। 
 
प्रणित की वापसी की खबर से फैंस काफी खुश है। एक यूजर ने लिखा, 'हे भगवान, क्या ये सच में हो रहा है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार, शो में कुछ असली मनोरंजन और असली मस्ती वापस आने वाली है।' एक अन्य ने लिखा, 'लौट रहा है विनर'। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्ड

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्डरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे शो का फिनाले करीब का रहा है हर कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। शो की शुरुआत में लड़ाई-झगड़ों से दूर दिखने वाले गौरव खन्ना भी अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं।

रवीना टंडन ने ठुकरा दिया था शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म का ऑफर, बोलीं- मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी...

रवीना टंडन ने ठुकरा दिया था शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म का ऑफर, बोलीं- मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी...रवीना टंडन ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। रवीना ने अपने करियर मेंकई फिल्मों को मना भी किया है। ऐसी ही एक फिल्म साल 1993 में रिलीज शाहरुख खान की फिल्म 'डर' थी। यह फिल्म शाहरुख के शानदार करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई थी।

संजीव कुमार ने अपने दमदार अभिनय से बनाई थी खास पहचान

संजीव कुमार ने अपने दमदार अभिनय से बनाई थी खास पहचानबॉलीवुड में संजीव कुमार का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे संजीव कुमार बचपन से ही फिल्मों में नायक बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया।

साहिल खान का विवादों से रहा है पुराना नाता, सलमान खान पर लगाया था यह आरोप

साहिल खान का विवादों से रहा है पुराना नाता, सलमान खान पर लगाया था यह आरोपबॉलीवुड एक्टर और मॉडल साहिल खान 6 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साहिल ने 2001 में फिल्म 'स्टाइल' से बॉलीवुड में कदम रखा था। पहली ही फिल्म से अपने चार्मिंग लुक और पर्सनालिटी से स्टार बन गए थे। साहिल इतने फेमस हो गए कि इसी फिल्म के बाद स्टारडस्ट मैगजीन में शाहरुख और सलमान खान के बराबर में उनकी तस्वीर छपी थी।

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकमनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्‍क: कुछ पहले जैसा' ने पुराने ज़माने के प्यार और उसकी खूबसूरती को फिर से ज़िंदा करने के लिए खूब चर्चा बटोरी है। यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए बहुत ख़ास है यह उनके प्रोडक्शन हाउस Stage5 Production के तहत उनकी पहली फिल्म है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com