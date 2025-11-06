गुरुवार, 6 नवंबर 2025
रवीना टंडन ने ठुकरा दिया था शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म का ऑफर, बोलीं- मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी...

Raveena Tandon
रवीना टंडन ने कई हिट फिल्मों में काम किया है। रवीना ने अपने करियर मेंकई फिल्मों को मना भी किया है। ऐसी ही एक फिल्म साल 1993 में रिलीज शाहरुख खान की फिल्म 'डर' थी। यह फिल्म शाहरुख के शानदार करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई थी।
 
रवीना टंडन के इंकार करने के बाद इस फिल्म में जूही चावला ने काम किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रवीना ने खुलासा किया कि जूही से पहले उन्हें इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में किरण के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। 
 
एएनआई पॉडकास्ट में रवीना ने बताया, 'डर सबसे पहले मेरे पास आई थी। तो, आप उस अश्लीलता के बारे में बात कर रहे थे और चाहे आपने ऐसा न किया हो। इसलिए, यह अश्लील नहीं था, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे सीन होते थे जिनसे मैं सहज नहीं थी।
 
उन्होंने बताया, डर में कुछ ऐसे पहले सीन थे, जहां आप जानते हैं, वो कुछ तो था। कुछ सीन थे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैं कभी पहनके नहीं जाती थी। मैं कहती थी 'नहीं, मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी'। हां, कुछ ऐसे थे सीन जिनमें मैं थोड़ी असहज थी।
 
रवीना ने यह भी बताया कि उन्हें 1991 की फिल्म 'प्रेम कैदी' ऑफर हुई थी, जो बाद में करिश्मा कपूर की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बनी। रवीना ने कहा, प्रेम कैदी जो लोलो की पहली फिल्म थी। करिश्मा कपूर को लॉन्च किया गया था, पहले मुझे ऑफर की गई थी। लेकिन उसमें भी एक सीन था जहां हीरो नीचे जाकर जिप खोलता है और एक पट्टा दिख रहा है। मैं इससे असहज थी। इसलिए मैं बहुत सी चीजों से असहज थी। 
 
रवीना ने कहा, मैं किसी के करीब आने से बहुत असहज थी, उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं नहीं कर सकती थी, मैं नहीं करूंगी... मैं बहुत हद तक ऐसी ही होती, पीछे झुक जाती। लोगों को लगता है कि मैं उस समय थोड़ी घमंडी थी और घमंडी नहीं थी, मैं कभी घमंडी नहीं थी। मैं हमेशा वैसी ही थी जैसी मैं अभी हूं। इसलिए वे मेरे साथ एक लड़के की तरह व्यवहार करते थे।'
