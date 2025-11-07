शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (17:32 IST)

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Rakul Preet Singh Hot Photos
रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रकुल का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। 
 
रकुल अपने लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की ड्रेस में अपनी कुछ सुपर हॉट तस्वीरें शेयर की है। 
 
रकुल व्हाइट कलर की बेहद स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहने दिख रही है। मिनी स्कर्ट में रकुल अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
रकुल ने ग्लॉसी मेकअप, खुले बालों और कानों में गोल्डन कलर के बड़े से ईयरिंग्स पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
तस्वीरों में रकुल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
दे दे प्यार दे 2 में रकुल एक बार फिर अजय देवगन संग रोमांस करती नजर आएंगी। यह फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। 
 
