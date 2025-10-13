सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. search the naina murder case review hotstar konkona sen sharma
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (18:09 IST)

Search The Naina Murder Case Review: मर्डर मिस्ट्री का अधूरा सफर

Search web series review
हाल ही में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेबसीरिज सर्च: द नैना मर्डर केस को रोहन सिप्पी ने निर्देशित किया है। यह लोकप्रिय डेनिश सीरिज The Killing का भारतीय रूपांतरण है। लगभग चार घंटे की यह सीरिज 6 एपिसोड में खत्म होती है और शुरू से ही दर्शकों को एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री का वादा करती है। लेकिन अंत तक आते-आते कहानी की रफ्तार और रोमांच दोनों ही थम जाते हैं।
 
सीरिज की सबसे बड़ी खामी इसका अंत है। कहानी जैसे ही गति पकड़ने लगती है, अचानक वहीं खत्म हो जाती है और दर्शक के मन में सवालों का अंबार छोड़ देती है। जैसा कि आजकल की वेबसीरिज़ में चलन बन गया है, अगला सीजन लाने के लिए कुछ बातें अधूरी छोड़ दी जाती हैं, लेकिन सर्च में तो पूरी कहानी ही अधूरी रह जाती है। न कातिल का खुलासा होता है, न ही रहस्य का समाधान। दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
 
कहानी नैना नाम की एक कॉलेज गर्ल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी लाश जंगल में बरामद होती है। अब सवाल ये है कि आखिर नैना को किसने और क्यों मारा? यही रहस्य सुलझाने के लिए एसीपी संयुक्ता दास (कोंकणा सेन शर्मा) मैदान में उतरती हैं।
 
रोहन सिप्पी ने कहानी में कई सब-प्लॉट्स जोड़े हैं ताकि कहानी को भावनात्मक और सामाजिक परतों में बांधा जा सके। जैसे, संयुक्ता दास एक ईमानदार लेकिन ऐसी महिला अफसर हैं, जो अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पा रही। उनकी टीनएज बेटी उनसे नाराज है, पति के साथ मतभेद हैं और करियर की जिम्मेदारियां उन्हें लगातार दबाव में रखती हैं। ये बातें आजकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरिज में आम हो चली है। 
 
शक की सुई नेता (शिव पंडित) पर भी घूमती है, जिसकी पार्टी जल्दी हो रहे चुनाव का हिस्सा है। कुछ ऐसे लोगों पर भी शक की सुई घुमाई जाती है जिसे देख दर्शक फौरन जान जाते हैं कि यह कातिल नहीं है। 

Search web series review
 
संयुक्ता की टीम में जय कंवल (सूर्या शर्मा) नाम का एक अधिकारी आता है जो उनके बिल्कुल उलट स्वभाव का है। दोनों के बीच लगातार नोकझोंक चलती रहती है और यही सीरिज को कुछ मानवीय स्पर्श देती है। मगर इन सबके बावजूद कहानी में वह गहराई नहीं आ पाती जो एक अच्छे थ्रिलर के लिए जरूरी होती है।
 
रोहन सिप्पी जैसे अनुभवी निर्देशक सर्च में वे किसी भी स्तर पर दर्शकों को चौंकाने में नाकाम रहते हैं। सीरिज का टोन और सिनेमैटिक ट्रीटमेंट तो बांध कर रखता है, लेकिन कहानी और लेखन कमजोर कड़ी साबित होती है। हर मोड़ अनुमानित लगता है। संवादों में धार नहीं है और इन्वेस्टिगेशन सीन तो जैसे बस औपचारिकता भर लगते हैं।
 
मर्डर मिस्ट्री की जान होती है उसका रोमांच, कि आखिर कातिल कौन है और क्यों, लेकिन सर्च में ये सस्पेंस तो क्रिएट किया गया है लेकिन मजा नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट कम और खालीपन ज्यादा है।
 
अगर इस सीरिज को देखने का कोई ठोस कारण है, तो वह हैं कोंकणा सेन शर्मा। उन्होंने एसीपी संयुक्ता दास के किरदार में जान डाल दी है। उनका चेहरा भावनाओं का दर्पण है,  थकान, गुस्सा, आत्मसंघर्ष और संवेदनशीलता सब कुछ झलकता है। जब-जब वह स्क्रीन पर आती हैं, कहानी थोड़ा बेहतर महसूस होती है।
 
सूर्या शर्मा और शिव पंडित ने भी अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाया है। अन्य कलाकारों का काम भी उम्दा है। 
 
सीरिज की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे हैं। एडिटिंग थोड़ी कसावट मांगती थी क्योंकि कुछ हिस्से अनावश्यक रूप से लंबे लगते हैं।
 
अंततः, सर्च: द नैना मर्डर केस एक अधूरी और धीमी मर्डर मिस्ट्री है, जो बड़े वादे करती है लेकिन उन्हें निभा नहीं पाती। इसका अंत दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेता है। सिर्फ कोंकणा सेन शर्मा का दमदार अभिनय ही इसे थोड़ा संभाल पाता है। इस सीरिज को तब वक्त दिया जा सकता है जब देखने के लिए ओटीटी पर कुछ ढंग का नहीं मिल रहा हो। 
  • निर्देशक : रोहन सिप्पी
  • कलाकार: कोंकणा सेन शर्मा, सूर्या शर्मा, शिव पंडित, श्रद्धा दास 
  • ओटीटी: जियो हॉटस्टार
  • सीजन: 1, एपिसोड्स: 6
  • रेटिंग: 2/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंधबॉलीवुड में किशोर कुमार को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता हैं जिन्होंने ने सिर्फ अपनी आवाज के जादू से बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी सिने प्रेमियो का भरपूर मनोरंजन किया। 4 अगस्त 1929 को मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में अधिवक्ता कुंजी लाल गांगुली के घर जब सबसे छोटे बालक ने जन्म लिया तो कौन जानता था कि आगे चलकर यह बालक अपने देश और परिवार का नाम रोशन करेगा।

इंडियन आइडल के नए सीजन पर दिखेगा लेजेंड्स के साथ Yaadon Ki Playlist का जादू

इंडियन आइडल के नए सीजन पर दिखेगा लेजेंड्स के साथ Yaadon Ki Playlist का जादूभारत का सबसे आइकॉनिक सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' एक नए सीजन के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लौट रहा है, और अपने दिल छू लेने वाले थीम यादों की प्लेलिस्ट के तहत पुरानी यादों और म्यूजिक की लहर लेकर आ रहा है।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल : गोविंदा और चंकी पांडे के साथ 90 के दशक की यादों का मनेगा जश्न

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल : गोविंदा और चंकी पांडे के साथ 90 के दशक की यादों का मनेगा जश्नखिलाड़ी और नवाब की जबरदस्त मजेदार मुलाकात के बाद, प्राइम वीडियो का ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ अब लेकर आ रहा है बॉलीवुड के दो पुराने शरारती सितारों जैसे गोविंदा और चंकी पांडे को एक साथ। तैयार हो जाइए जोरदार हंसी, यादगार पलों और बॉलीवुड के सुनहरे दौर के जादू के लिए।

विलेन बनकर फिर लौट रहे बॉबी देओल, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से एक्टर का खूंखार लुक आया सामने

विलेन बनकर फिर लौट रहे बॉबी देओल, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से एक्टर का खूंखार लुक आया सामने'एनिमल' में विलेन की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने के बाद, बॉबी देओल एक बार फिर पर्दे पर आग लगाने वाले हैं। हाल ही में उनकी आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया है। पोस्टर में बॉबी देओल का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है।

छोटी सी उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं त्रिशा थोसर संग वेबदुनिया की खास बातचीत, बताया राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव

छोटी सी उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं त्रिशा थोसर संग वेबदुनिया की खास बातचीत, बताया राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव71वें राष्ट्रीय पुरस्कार की लिस्ट में एक नाम ने लोगों को ज्यादा चौंकाया वह था त्रिशा थोसर का। सिर्फ 6 साल की यह बच्ची जब स्टेज पर आई तो लोगों की आंखों में चमक आ गई। गोल गोल आंखें, छोटा सा मुंह और सफेद रंग की साड़ी पहने हुए त्रिशा ने जैसे ही कदम स्टेज पर रखा सभी के मुंह से वाहवाही निकल गई।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com