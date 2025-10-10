शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Rakul Preet Singh signed her first film for extra pocket money
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (11:32 IST)

एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए रकुल प्रीत सिंह ने साइन की थी पहली फिल्म

Rakul Preet Singh Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह 10 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रकुल ने बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया है। रकुल बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। फिल्म में एक्टिंग के अलावा रकुल को खेलकूद में भी काफी दिलचस्पी थी।
 
रकुल प्रीत सिंह गोल्फ की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। वह कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग किया करती थीं। रकुल ने मॉडल से अपने करियर की शुरुआत की थीं। रकुल को पहला ब्रेक 2009 में आई कन्नड़ फिल्म ‘गिल्ली’ से मिला। इसके बाद उन्होंने 2011 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वह पांचवें स्थान पर रहीं।
 
एक इंटरव्यू के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने खुलासा किया था कि उन्होंने पहली फिल्म एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए साइन की थी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी।
रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ हिमांश कोहली नजर आए थे। इस फिल्म की रिलीज के बाद एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग में बढ़ोतरी देखने को मिली। अपनी एक फिल्म के लिए रकुल प्रीत सिंह डेढ़ करोड़ फीस लेती हैं।
 
रकुल प्रीत सिंह जल्द ही अजय देवगन के साथ 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आने वाली हैं। रकुल प्रीत सिंह की संपत्ति की बाद करें तो वह 36 करोड़ की मालकिन हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज जीएलई, रेंज रोवर स्पोर्ट्स और बीएमडब्ल्यू 520 डी जैसी कारे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब श्रीदेवी ने उड़ते प्लेन में करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी ऐसी डिमांड

जब श्रीदेवी ने उड़ते प्लेन में करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी ऐसी डिमांडदेशभर में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की सलामती के लिए इस दिन पूरे नियम से व्रत रखा हुआ है। बॉलीवुड में करवा चौथ के तमाम किस्से हैं लेकिन दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है।

12 साल की उम्र में रेखा ने रख दिया था फिल्मी दुनिया में कदम, क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस का असली नाम?

12 साल की उम्र में रेखा ने रख दिया था फिल्मी दुनिया में कदम, क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस का असली नाम?बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रेखा 71 साल की हो गई हैं। 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में जन्मीं रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उन्हें अभिनय की कला विरासत में मिली। रेखा के पिता जैमिनी गणेशन अभिनेता और मां पुष्पावली जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री थीं। रेखा ने अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरूआत कन्नड़ फिल्म 'गोदाली सीआईडी 999' से की।

कभी विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाते थे जगजीत सिंह, गजल गायकी को दिया नया आयाम

कभी विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाते थे जगजीत सिंह, गजल गायकी को दिया नया आयामबॉलीवुड में जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी गजल गायकी से लगभग चार दशक तक श्रोताओं के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्में जगजीत सिंह के बचपन का नाम जगमोहन था, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने अपना नाम जगजीत सिंह रख लिया।

गुरुदत्त ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा से दर्शकों के बीच बनाई विशिष्ट पहचान

गुरुदत्त ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा से दर्शकों के बीच बनाई विशिष्ट पहचानबॉलीवुड इंडस्ट्री में गुरुदत्त को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण निर्देशन, नृत्य निर्देशन और अभिनय की प्रतिभा से दर्शको को अपना दीवाना बनाया। 9 जुलाई, 1925 को कर्नाटक के बेंगलूरु शहर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्में गुरुदत्त (वसंत कुमार शिवशंकर राव पादुकोण) का रुझान बचपन के दिनों से ही नृत्य और संगीत की तरफ था।

करवा चौथ को फिल्मों ने बनाया फैशनेबल

करवा चौथ को फिल्मों ने बनाया फैशनेबलजौहर और चोपड़ा जैसे फिल्मकारों ने करवा चौथ को न केवल अपनी फिल्मों में रखा बल्कि इसे फैशनेबल भी बना दिया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में शाहरुख के हाथों पानी पीकर काजोल अपना व्रत खोलती है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com