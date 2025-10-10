शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 25 Brave Mothers and Anupamaa Perform Beautiful Dance to Celebrate 25 Years of Star Parivaar
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (12:54 IST)

स्टार परिवार के 25 साल पूरे होने के मौके पर 25 बहादुर मांएं और अनुपमा ने किया खूबसूरत डांस

Star Parivaar Awards
स्टार प्लस ने इंडियन टीवी के सबसे बड़े चैनलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और सालों तक दर्शकों को एंटरटेन करना जारी रखा है। ऐसे में इस साल, चैनल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और अपने शो और कलाकारों का जश्न स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के साथ मनाया। 
 
25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया यह कार्यक्रम बड़ा और खास था, जिसमें शानदार परफॉर्मेंसेस, मज़ेदार पल और दिल को छू लेने वाली मुलाकातें देखने को मिलीं। स्टार प्लस के सबसे बड़े स्टार्स मंच पर अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस से सबको बहुत खुश कर गए।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

इस मौके पर एक खास पल वो था जब रूपाली गांगुली ने 25 असली माताओं के साथ खास परफॉर्मेंस दिया, जो अवॉर्ड शो को दिल से दी गई ट्रिब्यूट जैसा था। यह और भी खास था क्योंकि इन महिलाओं ने जीवन में मुश्किलें झेली हैं, अपने सपनों, परिवार और खुद से जुड़ी चुनौतियों को संतुलित किया है। 
 
साथ ही अनुपमा के किरदार में रूपाली के ऑन-स्क्रीन जोश से भी प्रेरणा ली है। इन प्रेरक मांओं में से एक हैं निखिता जोशी, एक कथक डांसर, जिन्होंने डांस का अपना जुनून फिर से जगाया और नई ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। दीपाली सारस, एक शादीशुदा युवती हैं, जिन्होंने अपने पति के प्रोत्साहन और अनुपमा से प्रेरणा लेकर डांस से अपने प्यार को आगे बढ़ाया, अपने डांस रील्स के जरिए वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं। 
 
वहीं, पूर्ति कोठारी ने टीवी पर परफॉर्म करने का सपना देखा, जबकि आकांक्षा देसाई, एक डांस एंटरप्रेन्योर और सिंगल मॉम हैं, जो तीन स्टूडियो चलाती हैं और सिल्वर बटन जीत चुकी यूट्यूब चैनल की मालिक हैं। उन्होंने अपने जीवन को धैर्य और रचनात्मकता के साथ दोबारा बनाया है। 
 
श्रद्धा शाह, जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए डांस थेरेपिस्ट और परिवार की इकलौती कमाने वाली महिला भी हैं, उन्हें अनुपमा की जैसी कहा गया है। इसके अलावा, 20 दूसरी असली मांओं ने भी अवॉर्ड समारोह में अनुपमा के साथ परफॉर्म किया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

इन मांओं के लिए रुपाली के साथ स्टेज शेयर करना सिर्फ परफॉर्म करने भर नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक असल सपने की तरह था और उनके संघर्ष और मेहनत का जश्न भी था। उनका परफॉर्मेंस इस बात को खूबसूरती से दिखाया है कि अनुपमा दर्शकों के साथ कितना गहरा जुड़ाव और प्रेरणा रखती है। 
 
यह शो उन महिलाओं को सम्मान देता है जिन्होंने शो के किरदार की तरह चुनौतियों को प्रेरणा में बदल दिया। यह एक भावुक श्रद्धांजलि थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और स्टार प्लस की 25 साल की शानदार कहानी कहने की यात्रा का जश्न मनाया।
 
स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 एक शानदार उत्सव बनने जा रहा है, जिसमें दर्शकों को दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस, प्यारी रीयूनियन्स और स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा स्टार्स की ग्लैमरस मौजूदगी देखने को मिलेगी। दर्शक इस शाम का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं, जिसमें रोमांच, पुरानी यादें और भरपूर मनोरंजन होगा, क्योंकि अलग-अलग दौर के पॉपुलर किरदार और कलाकार चैनल के शानदार सफर का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फेमस बॉडी-बिल्डर-एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

फेमस बॉडी-बिल्डर-एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन, हार्ट अटैक से गई जानपंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। पेशेवर बॉडी-बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है। वरिंदर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। 53 वर्षीय वरिंदर की अचानक मौत से पंजाबी और हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए रकुल प्रीत सिंह ने साइन की थी पहली फिल्म

एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए रकुल प्रीत सिंह ने साइन की थी पहली फिल्मबॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह 10 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रकुल ने बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया है। रकुल बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। फिल्म में एक्टिंग के अलावा रकुल को खेलकूद में भी काफी दिलचस्पी थी।

जब श्रीदेवी ने उड़ते प्लेन में करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी ऐसी डिमांड

जब श्रीदेवी ने उड़ते प्लेन में करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी ऐसी डिमांडदेशभर में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की सलामती के लिए इस दिन पूरे नियम से व्रत रखा हुआ है। बॉलीवुड में करवा चौथ के तमाम किस्से हैं लेकिन दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है।

12 साल की उम्र में रेखा ने रख दिया था फिल्मी दुनिया में कदम, क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस का असली नाम?

12 साल की उम्र में रेखा ने रख दिया था फिल्मी दुनिया में कदम, क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस का असली नाम?बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रेखा 71 साल की हो गई हैं। 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में जन्मीं रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उन्हें अभिनय की कला विरासत में मिली। रेखा के पिता जैमिनी गणेशन अभिनेता और मां पुष्पावली जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री थीं। रेखा ने अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरूआत कन्नड़ फिल्म 'गोदाली सीआईडी 999' से की।

कभी विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाते थे जगजीत सिंह, गजल गायकी को दिया नया आयाम

कभी विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाते थे जगजीत सिंह, गजल गायकी को दिया नया आयामबॉलीवुड में जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी गजल गायकी से लगभग चार दशक तक श्रोताओं के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्में जगजीत सिंह के बचपन का नाम जगमोहन था, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने अपना नाम जगजीत सिंह रख लिया।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com