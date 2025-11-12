बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 12 नवंबर 2025 (11:57 IST)

ऑनस्क्रीन भाई संग को डेट कर रहीं 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा, कंफर्म किया रिश्ता

Shagun Sharma
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में परी विरानी का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा अपने ही ऑनस्क्रीन भाई अमन गांधी संग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। शो में शगुन, मिहिर और तुलसी की बेटी परी का किरदार निभा रही हैं। वहीं अमन, मिहिर और तुलसी के बेटे ऋतिक विरानी का किरदार निभा रहे हैं। 
 
बीते काफी समय से शगुन शर्मा और अमन गांधी के अफेयर की खबरें आ रही थी। अब शगुन ने इसे कंफर्म कर दिया है। शगुन ने सभी खबरों पर विराम लगाते हुए बताया कि अपने ऑनस्क्रीन भाई संग रिलेशन में हैं। 
 
हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में जब शगुन अमन गांधी के रिलेशनशिप को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। लेकिन हमने शो के दौरान डेटिंग शुरू नहीं की थी, बल्कि हम पहले से एक-दूसरे को बस जान रहे थे।
 
शगुन ने बताया कि जब उन्हें शो के लिए बुलाया गया तब तक अमन को पहले ही कास्ट किया जा चुका था। एक्ट्रेस ने कहा, जब मुझे 'क्योंकि' के लिए बुलाया गया, तो उसे (अमन) पहले ही फाइनल कर लिया गया था। उन्होंने ये रोल करने से पहले अमन से पूछा था कि क्या वो इस बात से सहज हैं कि दोनों भाई-बहन का किरदार निभाएंगे।
 
शूटिंग सेट पर शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि शगुन और अमन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने सेट पर अपने रिलेशनशिप में होने की बात तब खोली जब वो अपने को-स्टार्स के बीच पूरी तरह कम्फर्टेबल हो गए। 
 
अमन संग काम करने के अनुभव पर शगुन ने कहा, ऑन-स्क्रीन उनकी बहन बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल सीन नहीं हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम साथ में लंच करते हैं, और ज्यादा वक्त एक-दूसरे के साथ बिता पाते हैं। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है।
अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेट

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने स्टेंटमेंट जारी कर दिया हेल्थ अपडेटबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को तरह-तरह की खबरें चल रही है। दो बार उनके निधन की खबरें भी वायरल हो चुकी है, जिसके बाद परिवार ने काफी नाराजगी वक्त की है। धर्मेंद्र 10 नवंबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने की तकलीफ की वजह से एडमिट कराया गया था।

गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती

गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्तीबॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोविंदा मंगलवार की शाम लगभग साढ़े आठ बजे अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे।

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दियाअभिनेत्री शहनाज़ गिल ने अपने एक पुराने रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उन्हें उस रिश्ते में प्यार और इज्जत महसूस नहीं हुई। साथ ही शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता और साझेदारी पर भी खुलकर बात की।

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?बॉलीवुड पर जैसे बुरी नज़र पड़ गई है। असरानी, सतीश शाह और ज़रीन खान के निधन के बाद अब धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि जीतेंद्र भी गिर पड़े। लगातार आ रही इन बुरी खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस दोनों को चिंता में डाल दिया है।

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर झूठी अफवाहों ने हलचल मचा दी। आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन किया, जबकि हेमा मालिनी ने मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा — “ऐसी गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग माफ नहीं की जाएगी।”

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
