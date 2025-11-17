सोमवार, 17 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 17 नवंबर 2025 (12:15 IST)

पति पत्नी और पंगा सीजन 1 के विनर बने रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला

Couple Reality Show
कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को अपना विनर मिल गया है। टीवी के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इस शो के विजेता बने हैं। दोनों की जोड़ी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' बनी है। रुबीना इससे पहले 'बिग बॉस 14' की भी विनर बन चुकी हैं। 
 
'पति पत्नी और पंगा सीजन 1' की टॉप-2 जोड़ियां गुरमीत चौधरी-देबिना मुखर्जी और रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला थी। होस्ट सोनाली बेंद्रे ने विनर जोड़ी की घोषणा की। यह कपल रियलिटी शो करीब तीन महीने तक चला। शो में हिना खान, स्वरा भास्कर, गीता फोगाट, सुदेश लहरी, देबिना बनर्जी, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और अविका गौर अपने-अपने पार्टनर के साथ नजर आए थे।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

शो के विनर बनने के बाद रुबीना और अभिनव ने कहा, हम दोनों ने इस शो के जरिए एक-दूसरे के साथ समय बिताया है। हम दोनों ही परफेक्ट नहीं है, पर एक कपल के रूप में साथ हैं। जो भी हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उन्हें लेकर हम काफी प्रैक्टिकल रहे। हम दोनों के लिए इस ट्रॉफी को जीतना काफी स्पेशल रहा है।
 
उन्होंने कहा, यह दर्शकों से मिले प्यार और हर उस कपल के सपोर्टिव जज्बे का नतीजा है, जिसने इस सफर को इतना मजेदार बनाया। हम कलर्स और इस शो के मेकर्स को एक ऐसा स्पेस बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सोनाली मैम और मुनव्वर का उनके प्यार, और गाइडेंस के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 
 
जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
