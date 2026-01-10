शनिवार, 10 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 10 जनवरी 2026 (11:57 IST)

'द राजा साब' की स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास के क्रैजी फैंस ने मचाया हुड़दंग, लगा दी आग

The Raja Saab movie screening
साउथ सुपरस्टार प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फैंस सिनेमाघरों के बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे है। इतना ही नहीं कई फैंस थिएटर के अंदर मगरमच्छ की डमी लेकर पहुंच रहे हैं। 
 
लेकिन अब प्रभास के क्रैजी फैंंस ने हद पार कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, ओडिशा के एक थिएटर में प्रभास के फैंस ने आग लगा दी, जिससे कोहराम मच गया। लोग इस हरकत पर एक्टर के फैंस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। 
 
वायरल हो रहा वीडियो ओडिशा के अशोक थिएटर का बताया जा रहा है। वहां प्रभास के फैंस ने पर्दे के आगे कन्फेटी (रंगीन कागज) जला दिए। फैंस तो इसे देख खुशी से झूम उठे, पर अन्य लोगों ने इसके लिए उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। यूजर्स स्क्रीनिंग के दौरान सेफ्टी की कमी पर चिंता जता रहे है। 
 
एक यूजर ने लिखा, 'प्रभास का नाम खराब कर रहे, बुद्धि नहीं है।' एक अन्य ने लिखा, 'यह है प्रभास के फैंस की नासमझी। मैं डार्लिंग एक्टर की बात नहीं कर रहा, फैंस की बात कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज समझदार लोगों की तरह व्यवहार करें।' 
 
बता दें हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का निर्देशन मारुति ने किया है। इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार शामिल है। 
 
बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूर

बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूरबॉलीवुड के माचो हीरो रितिक रोशन 52 साल के हो गए हैं। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्में रितिक रोशन को अभिनय की कला विरासत में मिली। रितिक के पिता राकेश रोशन जानेमाने फिल्मकार और अभिनेता हैं, जबकि उनके दादा ने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

एपी ढिल्लों की वजह से आई तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया के बीच दूरी, हुआ ब्रेकअप!

एपी ढिल्लों की वजह से आई तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया के बीच दूरी, हुआ ब्रेकअप!बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। तारा काफी समय से वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। हाल ही में दोनों ने अपने रिश्ते को भी पब्लिक किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि तारा और वीर का ब्रेकअप हो गया है।

वैलेंटाइन वीक में डर और रोमांस का तड़का लगाने आ रहे आदर्श गौरव–शनाया कपूर, 'तू या मैं' का टीजर रिलीज

वैलेंटाइन वीक में डर और रोमांस का तड़का लगाने आ रहे आदर्श गौरव–शनाया कपूर, 'तू या मैं' का टीजर रिलीजवैलेंटाइन वीक को आमतौर पर रोमांटिक फिल्मों का सीज़न माना जाता है, लेकिन साल 2026 में यह ट्रेंड बदलने जा रहा है। निर्देशक बेजय नांबियार की अपकमिंग सर्वाइवल थ्रिलर 'तू या मैं' का टीज़र रिलीज़ हो चुका है, जो यह साफ संकेत देता है कि इस बार प्यार के साथ डर भी बराबर का हिस्सा होगा।

देखते ही देखते तुम 15 साल के हो गईं, बेटी के बर्थडे पर मनीष पॉल ने शेयर किया भावुक पोस्ट

देखते ही देखते तुम 15 साल के हो गईं, बेटी के बर्थडे पर मनीष पॉल ने शेयर किया भावुक पोस्टअभिनेता और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज उनकी बेटी सायशा ने अपने जीवन के 15 साल पूरे किए हैं। इस खास मौके पर मनीष ने पॉल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट शेयर करते हुए अपनी बिटिया के साथ अपने रिश्ते की एक खूबसूरत झलक दिखाई है।

वैलेंटाइन पर खूंखार आशिक बनकर आ रहे शाहिद कपूर, 'ओ रोमियो' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

वैलेंटाइन पर खूंखार आशिक बनकर आ रहे शाहिद कपूर, 'ओ रोमियो' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीजबॉलीवुड में जब भी शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का नाम साथ आता है, दर्शकों को कुछ हटकर, गहराई से भरा और यादगार सिनेमा देखने को मिलता है। अब एक बार फिर यह दमदार जोड़ी फिल्म ‘ओ’रोमियो’ के साथ वापसी कर रही है, जिसकी पहली झलक साजिद नाडियाडवाला ने सामने रखी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
