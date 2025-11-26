बुधवार, 26 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. nother night in wave of Russian attacks in Ukraine
Written By UN
Last Modified: बुधवार, 26 नवंबर 2025 (00:01 IST)

यूक्रेन : रूसी हमलों की लहर की एक और रात, 'प्रियजन को खो देने के भय में घिरे लोग'

nother night in wave of Russian attacks in Ukraine
यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी समन्वयक माथियास श्माले ने रूसी सैन्य बलों द्वारा मिसाइल व लम्बी दूरी तक मार करने ड्रोन हमलों की एक और लहर की तीखी निन्दा की है और इन्हें तुरन्त रोके जाने की मांग की है। मंगलवार सुबह राजधानी कीव पर हुए हमलों में कम से कम आठ लोगों की जान गई है और चार बच्चों समेत 34 लोग घायल हुए हैं। पिछले 2 महीनों में यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किया गया यह सातवां ऐसा हमला है। 
 
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, रूसी सैन्यबलों ने सोमवार-मंगलवार की रात में कम से कम 464 लम्बी दूरी के ड्रोन और 22 मिसाइलों से कीव शहर, ओडेसा और कीव क्षेत्र को समन्वित ढंग से निशाना बनाया। आयुध सामग्री व उनके अवशेष रिहायशी इमारतों, ऊर्जा संयंत्रों, बन्दरगाह केन्द्रों समेत अन्य नागरिक प्रतिष्ठानों पर आकर गिरे, जिनमें 40 से अधिक लोग हताहत हुए हैं। साथ ही, कुछ इलाक़ों में बिजली, जल आपूर्ति व तापन व्यवस्था ठप हो गई है। 
यूक्रेन में मानवीय सहायता मामलों में समन्वय के लिए शीर्ष अधिकारी माथियास श्माले ने अपने एक ट्वीट सन्देश में कहा कि, अनवरत हमले यहां के लाखों लोगों के लिए लगभग एक दैनिक वास्तविकता बन गए हैं। इन हमलों की वजह से सर्दी के मौसम में पारा गिरने के साथ, बिजली की गम्भीर क़िल्लत हो रही है और आवास व इमारत को गर्म रखने की व्यवस्था दरक रही है।
 
उन्होंने क्षोभ जताया कि रूसी सेना द्वारा हाल ही में ड्निप्रो, ख़ारकीव, ओडेसा, स्लोविएंस्क और ज़ैपोरिझझिया को निशाना बनाया गया था और बीती रात कीव में अनेक रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें अनेक निवासियों की जान गई है और अन्य घायल हुए हैं।
यूएन मानवतावादी समन्वयक ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून, आम नागरिकों और बुनियादी प्रतिष्ठानों की रक्षा करता है। इन जघन्य तौर-तरीक़ों को रोका जाना होगा।
 
प्रियजन को खो देने का डर
यूक्रेन पर रूसी सेना ने फ़रवरी 2022 में पूर्ण स्तर पर सैन्य आक्रमण किया था, जिससे देश में एक विशाल मानवीय संकट उपजा है, लाखों लोग देश की सीमाओं व अन्य देशों में विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं और लगातार हमलों में आम लोग हताहत हो रहे हैं।
 
यूक्रेन में मानवाधिकारों की निगरानी के लिए यूएन मिशन ने बताया कि बड़ी संख्या में परिवारों ने एक और रात, हवाई हमलों से बचने के लिए गलियारों और आश्रय स्थलों में गुज़ारी। उनके घरों के बाहर घंटों तक धमाके होते रहे। यूएन मिशन की डैनियल बैल के अनुसार, जब भी आकाश में सैकड़ों ड्रोन व मिसाइल उड़ते हैं, यूक्रेन में लाखों लोग अपने प्रियजन को खो देने के भय की चपेट में आ जाते हैं।
वे जानते हैं कि किसी को भी नुक़सान पहुंच सकता है, भले ही वो कहीं भी रहता हो। यूक्रेन ने भी रूस के क्रस्नोडार और रोस्तोव क्षेत्रों में लम्बी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की ख़बरें हैं। यूक्रेन में मानवतावादी संगठन, वहां सिलसिलेवार हमलों से प्रभावित हुए लोगों तक ज़रूरी सहायता पहुंचा रहे हैं।
 
लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल
मानवाधिकार निगरानी मिशन ने बताया कि रूसी महासंघ ने वर्ष 2025 में, लम्बी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ाया है। हाल के दिनों में किए गए अनेक हमलों में कुछ ही समय के भीतर 500 से अधिक मिसाइलों व लम्बी दूरी के ड्रोन दागे गए और अनेक बड़े शहरों व क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।
 
ऐसे हमलों की गहनता बढ़ने की वजह से बड़े शहरों में हताहत होने वाले आम नागरिकों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले वर्ष, जनवरी-अक्टूबर 2024 की अवधि में ऐसे हमलों में 434 लोगों की जान गई थी और 2,045 घायल हुए थे। इस वर्ष, इसी समय अन्तरा में तकों की संख्या 548 पर पहुंच गई है और 3,592 लोग घायल हुए हैं।
यूएन निगरानी मिशन प्रमुख ने सचेत किया कि आम लोगों की मौतों के साथ-साथ, घरों, इमारतों व सार्वजनिक ढांचे को क्षति पहुंच रही है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। उनके अनुसार, हर एक नए हमले से यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए मनोवैज्ञानिक बोझ और गहरा हो जाता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषतावाल्मीकि रामायण में वर्णित परंपराओं से प्रेरित इस ध्वज में तीन पवित्र प्रतीक शामिल, धर्म ध्वज पर अंकित सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष सनातन परंपरा के प्रतीक

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है।

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहीं

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहींशंघाई एयरपोर्ट पर भारत की महिला को घंटों हिरासत में रखने के मामले में चीन चीन का भड़काऊ बयान सामने आया है। चीन ने अपने रिएक्शन में अरुणाचल को मान्यता नहीं देने की बात कही है। इसके साथ ही चीन ने महिला के साथ बदसलूकी से इनकार किया है। चीन ने कहा कि सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई।

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?Arvind Kejriwal News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे।

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़एक तरफ जहां राज्‍य में बीएलओ की एसआईआर के सर्वे से तनाव में आकर मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक बीएलओ ने अपने काम को लेकर मिसाल पेश की है। इस बीएलओ का नाम है नीलू गौड़। नीलू इंदौर की हैं और उनकी ड्यूटी SIR सर्वे में लगाई गई थी। वे अपनी मां की मौत के बाद अंतिम संस्‍कार में नहीं गईं और पहले उन्‍होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। इंदौर कलेक्‍टर ने उनके जज्‍बे की सराहना की है।

और भी वीडियो देखें

बच्‍ची से दुष्कर्म केस में CM यादव ने की हाईलेवल मीटिंग, रायसेन SP को हटाया, थाना प्रभारियों के खिलाफ भी एक्शन

बच्‍ची से दुष्कर्म केस में CM यादव ने की हाईलेवल मीटिंग, रायसेन SP को हटाया, थाना प्रभारियों के खिलाफ भी एक्शनChief Minister Dr Mohan Yadav News : मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज रात पुलिस मुख्यालय में अचानक आला अधिकारियों की हाईलेवल मीटिंग बुलाई। मुख्‍यमंत्री यादव ने साथ ही भोपाल में कमिश्नर से जवाब-तलब भी किया। मुख्यमंत्री यादव ने रायसेन दुष्कर्म मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री यादव ने रायसेन एसपी को पुलिस हैडक्वाटर अटैच करने के लिए निर्देश दिए, साथ ही पुलिस अधीक्षक रायसेन को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए।

1 दिसंबर को प्रदेश में होगा गीता जयंती का भव्य आयोजन : मुख्यमंत्री मोहन यादव

1 दिसंबर को प्रदेश में होगा गीता जयंती का भव्य आयोजन : मुख्यमंत्री मोहन यादवChief Minister Dr. Mohan Yadav News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के लिए मंत्रि परिषद की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1 दिसंबर से आरंभ होने वाले गीता जयंती समारोह के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विगत वर्ष की भांति गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी।

बिहार में योगी मॉडल, एंटी रोमियो स्क्वाड का होगा गठन, यह किस तरह करेगा काम

बिहार में योगी मॉडल, एंटी रोमियो स्क्वाड का होगा गठन, यह किस तरह करेगा कामDeputy CM Samrat Chaudhary: बिहार के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में एंटी-रोमियो स्क्वाड के गठन करने की घोषणा की है। इसका मुख्‍य उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों के आसपास छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को रोकना है।

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है।

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषताDhwajarohan in Ayodhya: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर भव्य धर्म ध्वज फहराकर रामायण कालीन आध्यात्मिक परंपरा को सजीव कर दिया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com