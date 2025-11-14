World Diabetes Day: विश्व मधुमेह जागृति दिवस कब मनाया जाता है, जानें इतिहास, लक्षण और उपचार

यह 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन का चयन 14 नवम्बर को इसलिए किया गया क्योंकि यह महान वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक बैंटिंग (Sir Frederick Banting) के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने सहकर्मी चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, जो मधुमेह के इलाज में महत्वपूर्ण साबित हुई।

इतिहास: विश्व मधुमेह दिवस की शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मधुमेह के बढ़ते खतरे के जवाब में की गई थी।

तिथि का महत्व: 14 नवंबर को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है। उन्होंने ही 1921 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर जीवन रक्षक हार्मोन इंसुलिन की खोज की थी।

संयुक्त राष्ट्र की मान्यता: दिसंबर 2006 में, संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक तौर पर विश्व मधुमेह दिवस को मान्यता दी, जिससे यह एक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया।

नीला घेरा: विश्व मधुमेह दिवस का प्रतीक नीला घेरा है, जो स्वास्थ्य और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और मधुमेह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक समुदाय की एकता का प्रतीक है।

सामान्य लक्षण: अत्यधिक प्यास लगना: बार-बार और असहनीय प्यास लगना।

बार-बार पेशाब आना: विशेष रूप से रात के समय बार-बार पेशाब करने जाना। अत्यधिक भूख लगना: सामान्य से अधिक भूख महसूस होना।

अकारण वजन कम होना: बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक वजन घटने लगना, यह टाइप 1 मधुमेह में रोगी में आम बात है।

थकान और कमजोरी: हर समय थका हुआ और कमजोर महसूस करना। धुंधली दृष्टि: आंखों की रोशनी का धुंधला हो जाना।

घावों का धीरे भरना: कटने या घाव होने पर उनका सामान्य से अधिक समय लेना।

बार-बार संक्रमण: त्वचा, मसूड़ों या मूत्र पथ में बार-बार संक्रमण होना। हाथों और पैरों में झुनझुनी/सुन्नता: हाथों और पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द महसूस होना।

उपचार और प्रबंधन: मधुमेह को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उचित उपचार और जीवनशैली में बदलाव से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सकता है ताकि गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके।

1. जीवनशैली में बदलाव: संतुलित आहार: कम शर्करा/शुगर और वसा या फैट वाला आहार लें। साबुत अनाज, फल, सब्जियां, और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं।

नियमित व्यायाम: रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की तेज़ सैर, जॉगिंग, योग या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करें।

वजन प्रबंधन: यदि आप अधिक वजन वाले हैं, तो वजन कम करने का प्रयास करें। तनाव प्रबंधन: ध्यान, योग या श्वास अभ्यास या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तनाव को कम करें।

धूम्रपान और शराब से परहेज़: इनका सेवन पूरी तरह बंद कर दें या सीमित करें।

2. चिकित्सा उपचार: ब्लड शुगर की नियमित निगरानी: घर पर ग्लूकोमीटर से और डॉक्टर की सलाह पर समय-समय पर रक्त शर्करा की जांच कराएं।

दवाएं: डॉक्टर की सलाह के अनुसार, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से ली जाने वाली दवाएं लेना।

इंसुलिन थेरेपी: टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों के लिए और कुछ टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए, इंसुलिन इंजेक्शन या पंप के माध्यम से लेना।