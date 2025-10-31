शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (11:28 IST)

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे

Indian Gooseberry
Indian Gooseberry benefits: आंवला, जिसे भारतीय गूज़बेरी भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का एक खजाना है और आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। इसे नियमित रूप से खाने के कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं, खासकर इसमें मौजूद उच्च मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण। यदि आप अपनी दिनचर्या में एक प्राकृतिक और शक्तिशाली स्वास्थ्य टॉनिक शामिल करना चाहते हैं, तो आंवला चाहे जूस, पाउडर या कच्चा आपके लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। यहां आंवला खाने के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं:ALSO READ: Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर
 
आंवला खाने के प्रमुख सेहत लाभ
1. इम्यूनिटी को मज़बूत बनाए (Immunity Booster): आंवला विटामिन C का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है (एक आंवला में संतरे से कहीं अधिक विटामिन C होता है)। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी Immunity को बढ़ाता है और शरीर को सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
 
एंटीऑक्सीडेंट्स: इसमें पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव (Oxidative Stress) से बचाते हैं।
 
2. पाचन में सुधार और लिवर स्वास्थ्य (Digestion n Liver Health): आंवला फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों की गतिविधि को नियमित करता है। यह कब्ज (Constipation), गैस और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।
 
लिवर को डिटॉक्स: इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण लिवर के कार्य को सुधारते हैं और शरीर से विषैले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे लिवर स्वस्थ रहता है।
 
3. हृदय और रक्त शर्करा (Heart n Blood Sugar): आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। यह रक्तचाप (Blood Pressure) को भी नियंत्रित रखने में सहायक है।
 
डायबिटीज में लाभ: यह इंसुलिन के उत्पादन और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करके रक्त शर्करा (Blood Sugar) के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
 
4. बाल और त्वचा के लिए वरदान (For Hair n Skin): बालों का स्वास्थ्य: यह बालों के झड़ने (Hair Fall) को रोकने, बालों को मज़बूत बनाने और समय से पहले सफेद होने से बचाने के लिए जाना जाता है। यह बालों के रोमों को पोषण देता है।
 
त्वचा में निखार: आंवला कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। इसके सेवन से त्वचा जवां और चमकदार बनती है, और यह मुंहासों तथा झुर्रियों को कम करने में भी मदद कर सकता है।
 
5. अन्य महत्वपूर्ण लाभ
आंखों की रोशनी: आंवला में कैरोटीन होता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाने में सहायक हो सकता है।
 
मेटाबॉलिज्म बूस्ट: यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो वजन कम करने में भी सहायक हो सकता है।
 
आंवला के सेवन के कुछ आसान तरीके: आप आंवला को कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं- 
 
कच्चा आंवला: सुबह खाली पेट एक कच्चा आंवला खाएं।
 
आंवला जूस: पानी में आंवला का जूस, शहद या काला नमक मिलाकर पी सकते हैं।
 
आंवला चूर्ण: सूखे आंवले का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।
 
मुरब्बा/कैंडी: स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय
Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटी

किचन में भूलकर भी ना रखें ये 5 चीजें, बढ़ सकती है नेगेटिविटीVastu Tips for Kitchen: घर की रसोई को सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र भी समझा जाता है। भारतीय परंपरा में किचन को घर का “हृदय” कहा गया है क्योंकि यहां से परिवार की सेहत, सुख-शांति और ऊर्जा का सीधा संबंध जुड़ा होता है।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदे

Amla health benefits: आंवला: सेहत का खजाना, देगा अद्भुत स्वास्थ्य लाभ, होंगे ये कई सेहत फायदेAmla benefits: आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और फाइबर युक्त गुण पाचन को सुधारने, लीवर को डिटॉक्स करने, बालों और त्वचा को निखारने, और यहां तक कि हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य आहार माना जाता हैं। यहां जानें आंवला खाने के सेहत फायदे...

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?

National Unity Day: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की खास बातें, जानें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है?Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti: राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इस दिन को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने आज़ादी के बाद 565 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित कर आधुनिक भारत की नींव रखी।

About Indira Gandhi:भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, जानें जीवन परिचय और उल्लेखनीय कार्य

About Indira Gandhi:भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, जानें जीवन परिचय और उल्लेखनीय कार्यIndira Gandhi biography: इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जब उन्हें उनके अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी। इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और देश के लिए उनके योगदान को याद किया जाता है।

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

बिहार की चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो रही है

बिहार की चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो रही हैबिहार मतदाताओं के सामने मुख्य प्रश्न यही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार को कायम रखनी है या बदलने के लिए विपक्षी गठबंधन को सत्ता में लाना है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों, वक्तव्यों तथा व्यवहारों से स्थायी एवं तात्कालिक मुद्दे लगातार बनाए रखें है।
