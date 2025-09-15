सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (17:26 IST)

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

fat burning herbal drinks
fat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

1. नींबू और शहद का पानी: यह सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय डिटॉक्स ड्रिंक है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। नींबू में मौजूद विटामिन सी और शहद के एंटीऑक्सीडेंट गुण वजन घटाने में सहायक होते हैं।

2. जीरा पानी: जीरा एक ऐसा मसाला है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। रात भर एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालकर छान लें और गुनगुना होने पर पिएं। जीरा पानी शरीर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है और पेट की चर्बी घटाने के लिए यह बहुत प्रभावी है।

3. सौंफ का पानी: सौंफ का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक चम्मच सौंफ को एक गिलास गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं। यह ड्रिंक शरीर को ठंडक भी देता है और गैस की समस्या से भी निजात दिलाता है।

4. दालचीनी का पानी: दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएं। यह फैट बर्न करने और क्रेविंग को कम करने में सहायक है।

5. अदरक और नींबू का पानी: अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट को बर्न करने में मदद करता है। एक गिलास गुनगुने पानी में अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके डालें और उसमें आधा नींबू निचोड़ दें। इस ड्रिंक को पीने से शरीर को गर्मी मिलती है और फैट जल्दी बर्न होता है।

6. एप्पल साइडर विनेगर: एप्पल साइडर विनेगर वजन घटाने के लिए एक लोकप्रिय देसी उपाय है। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। यह भूख को नियंत्रित करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।

7. ग्रीन टी: ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फैट बर्न करने में बहुत प्रभावी होता है। दिन में दो से तीन कप ग्रीन टी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने की प्रक्रिया में तेजी आती है।

ये सभी देसी ड्रिंक्स प्राकृतिक और सुरक्षित हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन घटा सकते हैं। हालांकि, इन ड्रिंक्स के साथ-साथ एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
