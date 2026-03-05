गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 मार्च 2026 (17:06 IST)

Womens day essay: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक हिन्दी निबंध

Womens Day motivational essay: हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में International Womens Day यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं के अदम्य साहस, त्याग और उपलब्धियों का उत्सव है, जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई है। यह दिन याद दिलाता है कि एक स्त्री केवल घर की धुरी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार भी है।ALSO READ: सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री
 
  • महिला दिवस का इतिहास और उद्देश्य
  • बदलता स्वरूप, चूल्हे से अंतरिक्ष तक
  • चुनौतियां अभी बाकी हैं
  • प्रेरक संदेश- आप स्वयं में शक्ति हैं
  • निष्कर्ष
 

महिला दिवस का इतिहास और उद्देश्य

महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में श्रमिक आंदोलनों से हुई थी। आज यह दिन दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने का अवसर बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
 

बदलता स्वरूप, चूल्हे से अंतरिक्ष तक

आज की नारी अब 'अबला' नहीं, बल्कि 'प्रबला' है। इतिहास गवाह है कि जब-जब महिलाओं को अवसर मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
 
शिक्षा और विज्ञान: कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महिलाओं ने अंतरिक्ष की दूरियां नापीं।
 
खेल जगत: पी.वी. सिंधु, मैरी कॉम और मिताली राज ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया।
 
नेतृत्व: आज महिलाएं बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) की सीईओ हैं और राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।
 

चुनौतियां अभी बाकी हैं

भले ही हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में पितृसत्तात्मक सोच, भेदभाव और सुरक्षा जैसी समस्याएं मौजूद हैं। 'सशक्तिकरण' का अर्थ केवल नौकरी करना नहीं, बल्कि स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना है। जब तक समाज में कन्या भ्रूण हत्या और असमान वेतन जैसी कुरीतियां रहेंगी, हमारा उत्सव अधूरा है।
 

प्रेरक संदेश- आप स्वयं में शक्ति हैं

एक महिला के रूप में आपकी शक्ति आपके भीतर है। जैसा कि कहा गया है:

'कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।'

 

'नारी शक्ति ही समाज की असली ताकत है, और जब नारी आगे बढ़ती है तो पूरा देश प्रगति करता है।'

 
सच्चा महिला दिवस उस दिन होगा जब हर लड़की निडर होकर अपने सपनों का पीछा कर सकेगी और उसे 'पराया धन' नहीं बल्कि 'देश का धन' समझा जाएगा।
 

निष्कर्ष

महिला दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सम्मान और अवसर केवल जेंडर (लिंग) के आधार पर न हों। आइए, हम महिलाओं के प्रति केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि साल के 365 दिन सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें।

