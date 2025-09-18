गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. निबंध
  4. Essay on Navratri
Written By WD Feature Desk

Navratri 2025 Essay: शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि पर पढ़ें सबसे बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Navratri
Essay Navratri festival: नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति (शक्ति) की देवी का सम्मान करने का प्रतीक है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल सार एक ही रहता है: भक्ति, उपवास और उत्सव। पढ़ें रोचक निबंध...ALSO READ: Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम
 
प्रस्तावना: नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ 'नौ रातें' है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह उत्सव साल में दो बार आता है, चैत्र मास और अश्विन मास में, जिनमें से अश्विन मास की नवरात्रि को 'शारदीय नवरात्रि' के नाम से जाना जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों को समर्पित है, जो शक्ति, भक्ति और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। नवरात्रि का हर दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
 
नवरात्रि का अर्थ और महत्व: नवरात्रि का उत्सव एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी से जुड़ा है। यह पर्व राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की नौ दिवसीय विजय का स्मरण कराता है। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मिला था, जिसके कारण वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं ने अपनी-अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को उत्पन्न किया। नौ दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद, दसवें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की। इसी कारण, नवरात्रि के बाद दसवें दिन को 'विजयादशमी' के रूप में मनाया जाता है।
 
यह पर्व न केवल एक पौराणिक घटना का स्मरण है, बल्कि यह हमारे भीतर की बुराइयों जैसे- अहंकार, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त करने का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह देवी दुर्गा ने दुष्ट शक्तियों का नाश किया, उसी तरह हमें भी अपनी आंतरिक बुराइयों को खत्म कर आत्मिक शुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए।
 
नवदुर्गा के नौ स्वरूप और पूजा विधि: नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर एक स्वरूप एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतिनिधित्व करता है।
1. शैलपुत्री: हिमालय की पुत्री, जो दृढ़ता और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक हैं।
2. ब्रह्मचारिणी: तपस्या और संयम की देवी।
3. चंद्रघंटा: शांति और वीरता का प्रतीक।
4. कूष्मांडा: ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वरूप।
5. स्कंदमाता: मातृत्व और स्नेह की प्रतीक।
6. कात्यायनी: शक्ति और पराक्रम का स्वरूप।
7. कालरात्रि: अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली।
8. महागौरी: शुद्धता और पवित्रता की देवी।
 
इन नौ दिनों में भक्तजन उपवास रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और देवी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। हर शाम देवी की आरती की जाती है और भजन गाए जाते हैं। आठवें या नौवें दिन कन्या पूजन का आयोजन होता है, जिसमें नौ कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है।
 
सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएं: नवरात्रि पूरे भारत में विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है। गुजरात में यह गरबा और डांडिया रास का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां लोग पारंपरिक परिधानों में रात भर नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में, इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां भव्य पंडालों में देवी दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। यह पर्व सांस्कृतिक मेलजोल, पारिवारिक एकजुटता और सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देता है।
 
उपसंहार: नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें शक्ति, भक्ति और त्याग का संदेश देता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि देवी शक्ति हर नारी में निहित है और बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। यह पर्व हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं

Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएंRegional Navratri celebrations dishes : नवरात्रि पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन हर क्षेत्र में इसका उत्सव और साथ में अति-स्थानीय व्यंजन अपनी-अपनी खासियत के साथ मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से क्षेत्रवार नवरात्रि उत्सव और उनके साथ जुड़ी विशिष्ट स्थानीय व्यंजन और उनकी विशेषताएं :

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीकेHFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

और भी वीडियो देखें

ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए मुफ्त में मंहगे होटल, स्थानीय लोग सड़कों पर

ब्रिटेन में शरणार्थियों के लिए मुफ्त में मंहगे होटल, स्थानीय लोग सड़कों परProtests against refugees in Britain: एक समय था, जब लगभग आधी दुनिया पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उनकी सब जगह तूती बोलती थी। अब, ऐसे दिन आ गए हैं कि कभी उनके उपनिवेश रहे देशों के न केवल लाखों प्रवासी वहां रच-बस गए हैं, लाखों की संख्या में नए शरणार्थी भी धावा बोलने लगे हैं। उन्हें पंचसितारा होटलों तक में ठहराया जाता है!

Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपी

Navratri festive food: इस नवरात्रि मखाना खीर से लगाएं माता को भोग, नोट करें सरल रेसिपीMakhana Kheer : मखाना को हल्की सी आंच पर घी में भूनें, जब तक हल्के सुनहरे और कुरकुरे न हों। एक पतीले में दूध गरम करें। दूध में भुने मखाने डालें, धीमी आंच पर पकाएं। बीच‑बीच में हिलाएं ताकि दूध तले में न लगे। जब मखाना दूध में अच्छी तरह से मुलायम हो जाएं, तब शकर या गुड़ मिलाएं।

poem on Modi ji: पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा, संकल्प और समर्पण पर कविता: 75 बसंतों की कहानी

poem on Modi ji: पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा, संकल्प और समर्पण पर कविता: 75 बसंतों की कहानीआज एक विशेष क्षण है, जब जीवन की 75 बसंतों की कहानी देश के लिए समर्पित होकर समय के पन्नों पर अंकित हो गई है। सात दशक से भी अधिक का यह सफर, केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि तप, त्याग और सेवा की अमूल्य कहानी है। आपने सत्ता को लक्ष्य नहीं बनाया, सेवा को साधना बनाया, हर निर्णय में राष्ट्र की धड़कन सुनाई दी...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): वरदान या अभिशाप?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): वरदान या अभिशाप?कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज के दौर में एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। कुछ लोग इसे भविष्य की कुंजी मानते हैं, तो कुछ इसे मानव जाति के लिए खतरा। यह एक ऐसा द्वंद्व है जो AI के हर छोटे-बड़े उपयोग के साथ सामने आता है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा है।

Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी

Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जीNavratri fasting recipes: इस बार शारदीय नवरात्रि के पर्व पर आप भी घर पर बनाए उत्तर भारत में बनने वाला नवरात्रि का सबसे लोकप्रिय फलाहारी भोजन कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो देर किस बा‍त की, आप भी यह रेसिपी अभी नोट करें और नवरात्रि के व्रत के दिनों में इसका आनंद उठाएं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com