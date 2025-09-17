Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी
सामग्री (आलू की सब्जी के लिए):
• 2-3 उबले हुए आलू
• 1-2 हरी मिर्च (कटी हुई)
• 1/2 चम्मच जीरा
• 1 चम्मच घी
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• बारीक कटा हरा धनिया
बनाने की विधि:
1. एक कढ़ाई में घी गरम करें। जीरा और हरी मिर्च डालें।
2. उबले हुए आलू को टुकड़ों में काटकर कढ़ाई में डालें।
3. सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं।
4. हरा धनिया डालकर मिलाएं और आंच बंद कर दें।
सामग्री (कुट्टू की पूड़ी के लिए):
• 1 कप कुट्टू का आटा
• 1/2 कप उबला हुआ आलू (कद्दूकस किया हुआ)
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• पानी (आवश्यकतानुसार)
बनाने की विधि:
1. कुट्टू के आटे में कद्दूकस किया हुआ आलू और सेंधा नमक मिलाएं।
2. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें।
3. आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और पूड़ी बेल लें।
4. कढ़ाई में तेल गरम करके पूड़ियों को सुनहरा भूरा होने तक तलें।