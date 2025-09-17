बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:01 IST)

Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी

Navratri food Recipe
Navratri festive food: इस बार शारदीय नवरात्रि के पर्व पर आप भी घर पर बनाए उत्तर भारत में बनने वाला नवरात्रि का सबसे लोकप्रिय फलाहारी भोजन कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो देर किस बा‍त की, आप भी यह रेसिपी अभी नोट करें और नवरात्रि के व्रत के दिनों में इसका आनंद उठाएं।ALSO READ: Navratri food: नवरात्रि फलाहार की लिस्ट में शामिल करें यह खास रेसिपी, अभी देखें और नोट करें
 
सामग्री (आलू की सब्जी के लिए):
• 2-3 उबले हुए आलू
• 1-2 हरी मिर्च (कटी हुई)
• 1/2 चम्मच जीरा
• 1 चम्मच घी
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• बारीक कटा हरा धनिया
 
बनाने की विधि:
1. एक कढ़ाई में घी गरम करें। जीरा और हरी मिर्च डालें।
2. उबले हुए आलू को टुकड़ों में काटकर कढ़ाई में डालें।
3. सेंधा नमक और थोड़ा पानी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं।
4. हरा धनिया डालकर मिलाएं और आंच बंद कर दें।
 
सामग्री (कुट्टू की पूड़ी के लिए):
• 1 कप कुट्टू का आटा
• 1/2 कप उबला हुआ आलू (कद्दूकस किया हुआ)
• सेंधा नमक (स्वादानुसार)
• पानी (आवश्यकतानुसार)
 
बनाने की विधि:
1. कुट्टू के आटे में कद्दूकस किया हुआ आलू और सेंधा नमक मिलाएं।
2. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें।
3. आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और पूड़ी बेल लें।
4. कढ़ाई में तेल गरम करके पूड़ियों को सुनहरा भूरा होने तक तलें।
5. गरमागरम कुट्टू की पूड़ी को आलू की सब्जी के साथ परोसें।ALSO READ: Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपी
Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुण

Narendra Modi Horoscope: मोदी जी के मूलांक 8 पर किस गृह की है विशेष कृपा, अंकगणित के अनुसार 8 मूलांक के लोगों में होते हैं कौन से गुणNumerology 8 People Traits: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक का अपना विशेष महत्व होता है और यह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और करियर को प्रभावित करता है। अंक 8 को एक शक्तिशाली और रहस्यमयी अंक माना जाता है, जिस पर न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूलांक भी 8 है, जिसका असर उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 के लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं और शनि की कृपा उन पर कैसे बरसती है।

Shradh 2025: विश्व का एकमात्र तीर्थ जहां केवल मातृ श्राद्ध का है विधान, ‘मातृगया’ के नाम से है प्रसिद्द

Shradh 2025: विश्व का एकमात्र तीर्थ जहां केवल मातृ श्राद्ध का है विधान, ‘मातृगया’ के नाम से है प्रसिद्दMatra gaya: पितृ पक्ष में पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए गया का नाम हर किसी की जुबान पर होता है। माना जाता है कि यहां पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा तीर्थ भी है, जो विशेष रूप से माताओं के श्राद्ध के लिए जाना जाता है? यह सिद्ध स्थान गुजरात के पाटन जिले में स्थित सिद्धपुर है, जिसे लोग 'मातृगया' भी कहते हैं। यह स्थान सदियों से अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहां सिर्फ मां के मोक्ष के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योगbudh gochar september 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और ऋणमुक्ति जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।

shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्ण

shradh 2025: अर्पण और तर्पण में क्या है अंतर? जानें क्यों पितृपक्ष में तर्पण है सबसे महत्वपूर्णdifference between tarpan and arpan: पितृपक्ष आते ही हर घर और घाट पर एक विशेष क्रिया देखने को मिलती है - तर्पण। लेकिन अक्सर लोग इस शब्द को अर्पण से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों में एक स्पष्ट और गहरा अंतर है। अर्पण और तर्पण दोनों ही श्रद्धा और समर्पण की क्रियाएं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, लक्ष्य और विधि पूरी तरह से भिन्न होती हैं। आइए, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के आधार पर समझते हैं कि इन दोनों में क्या मौलिक फर्क है।
