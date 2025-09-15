सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  धर्म-संसार
  नवरात्रि
  नवरात्रि रेसिपी
  Water chestnut flour pudding Recipe
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (17:00 IST)

Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपी

Navratri fasting recipes
Navratri special food: नवरात्रि व्रत में सिंघाड़े के आटे का कई तरह से उपयोग करके विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर बनाया जाने वाला सिंघाड़े  आटे का हलवा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जो व्रत में ऊर्जा देता है। आइए यहां पढ़ें नवरात्रि फलाहार में विशेष रूप से घर-घर में बनने वाला सिंघाड़े के आटे का हलवा की खास रेसिपी...ALSO READ: Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं
 
सिंघाड़े के आटे का हलवा
 
सामग्री:
• 1 कप सिंघाड़े का आटा
• 1/2 कप घी
• 1/2 कप चीनी
• 2 कप पानी
• किशमिश और कटे हुए बादाम (सजाने के लिए)
• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर
 
बनाने की विधि:
1. एक कढ़ाई में घी गरम करें और सिंघाड़े का आटा डालकर धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
 
2. अलग से, एक बर्तन में पानी और चीनी को मिलाकर उबाल लें।
 
3. भुने हुए आटे में धीरे-धीरे चीनी का घोल डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें।
 
4. इलायची पाउडर डालें और हलवा गाढ़ा होने तक पकाएं।
 
5. ऊपर से किशमिश और बादाम डालकर सजाएं और गरमागरम परोसें।ALSO READ: Maharashtrian Navratri food: महाराष्ट्र की साबूदाना खिचड़ी रेसिपी
