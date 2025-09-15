Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपी

Navratri special food: नवरात्रि व्रत में सिंघाड़े के आटे का कई तरह से उपयोग करके विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर बनाया जाने वाला सिंघाड़े आटे का हलवा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जो व्रत में ऊर्जा देता है। आइए यहां पढ़ें नवरात्रि फलाहार में विशेष रूप से घर-घर में बनने वाला सिंघाड़े के आटे का हलवा की खास रेसिपी...ALSO READ: Navratri food 2025: नवरात्रि उत्सव पर देशभर में बनते हैं विभिन्न व्यंजन, जानें विशेषताएं नवरात्रि व्रत में सिंघाड़े के आटे का कई तरह से उपयोग करके विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर बनाया जाने वाला सिंघाड़े आटे का हलवा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जो व्रत में ऊर्जा देता है। आइए यहां पढ़ें नवरात्रि फलाहार में विशेष रूप से घर-घर में बनने वाला सिंघाड़े के आटे का हलवा की खास रेसिपी...

सिंघाड़े के आटे का हलवा

सामग्री:

• 1 कप सिंघाड़े का आटा

• 1/2 कप घी

• 1/2 कप चीनी

• 2 कप पानी

• किशमिश और कटे हुए बादाम (सजाने के लिए)

• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर

बनाने की विधि:

1. एक कढ़ाई में घी गरम करें और सिंघाड़े का आटा डालकर धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।

2. अलग से, एक बर्तन में पानी और चीनी को मिलाकर उबाल लें।

3. भुने हुए आटे में धीरे-धीरे चीनी का घोल डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें।

4. इलायची पाउडर डालें और हलवा गाढ़ा होने तक पकाएं।