Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपी
सिंघाड़े के आटे का हलवा
सामग्री:
• 1 कप सिंघाड़े का आटा
• 1/2 कप घी
• 1/2 कप चीनी
• 2 कप पानी
• किशमिश और कटे हुए बादाम (सजाने के लिए)
• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर
बनाने की विधि:
1. एक कढ़ाई में घी गरम करें और सिंघाड़े का आटा डालकर धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।
2. अलग से, एक बर्तन में पानी और चीनी को मिलाकर उबाल लें।
3. भुने हुए आटे में धीरे-धीरे चीनी का घोल डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें।
4. इलायची पाउडर डालें और हलवा गाढ़ा होने तक पकाएं।