सोमवार, 1 दिसंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

02 December 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 02 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Trigrahi yog: वृश्चिक राशि में बना त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए है बहुत ही शुभ समय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 02 दिसंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अश्विनी
योग (सूर्योदयकालीन)-वरियान
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-वृश्चिक
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान 
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-मेष
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-शिवजी का सन्तरे के रस द्वारा अभिषेक करें। 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
 
सर्वार्थ अमृतसिद्धि योग/भौम प्रदोष/मूल समाप्त
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकटLal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)Annual Horoscope 2026: यहां पढ़ें 2026 का वार्षिक राशिफल। इस लेख में, हम आपके लिए लाए हैं 2026 का वार्षिक राशिफल, जो न केवल आपको आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर, स्वास्थ्य, और प्रेम जीवन के बारे में जानकारी देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कौन से खास उपाय और दिशा-निर्देश आपको इस साल अपनाने चाहिए।

Meen Rashi 2026: शनि और राहु से रहें बचकर, गुरु करेंगे भविष्य तय

Meen Rashi 2026: शनि और राहु से रहें बचकर, गुरु करेंगे भविष्य तयPisces zodiac sign Meen Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 4थे भाव में, फिर जून से 5वें भाव में और अंत में इस वर्ष 6ठे भाव में गोचर करेगा। चौथा भाव सुख, शांति, गृहस्थ और संपत्ति का भाव है। पांचवां भाव संतान, प्रेम और शिक्षा का और छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: द्वादश और छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वक्त शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। चलिए जानते हैं मीन राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

05 दिसंबर से लगेगा शुभ विवाह पर विराम, 15 को होंगे शुक्र अस्त

05 दिसंबर से लगेगा शुभ विवाह पर विराम, 15 को होंगे शुक्र अस्तशुभ एवं मांगलिक मुहूर्त के निर्धारण में गुरु एवं शुक्र के तारे का उदित स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। गुरु व शुक्र के तारे के अस्त होने पर किसी भी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं बनते एवं पौष मास, होलिकाष्टक एवं खरमास (मलमास) में भी शुभ एवं मांगलिका कार्यों का करना वर्जित है।

Lal Kitab Singh rashi upay 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, वैवाहिक जीवन रहेगा शानदार

Lal Kitab Singh rashi upay 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, वैवाहिक जीवन रहेगा शानदारLal Kitab Singh rashi upay 2026: वर्ष 2026 सिंह राशि की कुंडली में राहु) और केतु का गोचर क्रमश: सातवें और प्रथम भाव में चल रहा है जो परिस्थिति को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। हालांकि बृहस्पति के 11वें और 12वें भाव का गोचर आपके लड़खड़ाते जीवन को संभाल सकता है। दूसरी ओर अष्टम का शनि क्या करेगा यह कह नहीं सकते। इसलिए राहु, केतु और शनि से बचने के लिए लाल किताब के अचूक उपाय करना जरूरी है तभी आप पूरे वर्ष इन पापी ग्रहों से बचकर रह सकते हैं।

बृहस्पति का पुन: मिथुन राशि में होने वाला है गोचर, 12 राशियों की बदल जाएगी किस्मत

बृहस्पति का पुन: मिथुन राशि में होने वाला है गोचर, 12 राशियों की बदल जाएगी किस्मतJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। इसलिए 14 मई को उन्होंने मिथुन में प्रवेश किया था इसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश किया था और अब वे 5 दिसंबर को पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। बृहस्पति के पुन: मिथुन में गोचर के चलते जानते हैं कि क्या रहेगा 12 राशियों का राशिफल या भविष्‍यफल।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

