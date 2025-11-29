शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 29 नवंबर 2025 (16:33 IST)

Kumbh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु के कारण नौकरी और कारोबार को खतरा, रहें बृहस्पति की शरण में

कुंभ राशि जॉब करियर 2026
Aquarius zodiac sign Kumbh Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 5वें भाव में, फिर जून से 6ठे भाव में और अंत में इस वर्ष 7वें भाव में गोचर करेगा। पांचवां भाव संतान, प्रेम और शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु और कर्ज का है, और अंत में 7वां भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: प्रथम और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इस वक्त शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।
 
वर्ष 2026 कुंभ राशि, नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Aquarius job, business and Education Prediction for 2026:
1. नौकरी: राहु-केतु का प्रभाव और शनि का दूसरे भाव में गोचर नौकरी में बदलाव के संकेत देता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ने से बचें और मेहनत एवं समर्पण भाव से काम करें अन्यथा नौकरी बदलना होगी या ट्रांसफर के योग बनेंगे। हालांकि यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो इस परिस्थिति से बच सकते हैं और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
 
2. कारोबार: राहु-केतु के अशुभ प्रभाव के चलते नया प्रयोग करने, नया काम शुरू करने या व्यापार में जोखिम उठाने से बचें। दूसरे भाव का शनि नुकसान करवा सकता है इसलिए जो जैसा चल रहा है, उसे वैसा ही चलने दें। उसे ही कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में सोचें। हालांकि यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो शनि को काबू में रख सकते हैं।
 
3. शिक्षा: राहु-केतु के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है या भ्रमित रह सकता है। हो सकता है कि आपको याद करने या समझने में दिक्कत हो या डबल माइंड के चलते भ्रम की स्थिति बने। इसलिए यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सेहत का ध्यान रखकर अभी से ही पढ़ाई पर फोकस करें। यदि बृहस्पति के उपाय के साथ ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कामयाबी मिल सकती है। हालांकि पंचम का बृहस्पति जून तक पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा।
 
वर्ष 2026 कुंभ राशि, दांपत्य, परिवार और लव लाइफ: Aquarius Marriage Life, Family,  child and Love Life Prediction for 2026:
1. परिवार: दूसरे भाव का शनि पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। यह बात का बतंगड़ बनाएगा। इसलिए जिद, अहंकार और दिखावे से बचकर रहें। एक-दूसरे का खयाल रखें। संयम और समझदारी से काम लें। बृहस्पति के उपाय करें। गृहस्थ जीवन की समस्याओं को आप सुलझाने की क्षमता रखते हैं।
 
2. दांपत्य जीवन: लग्न में स्थित राहु और सप्तम में केतु के कारण वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है और ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। छोटी-मोटी गलतफहमियां, संदेह, जीवनसाथी का स्वास्थ्य कमजोर, और आपसी अनबन हो सकती है। ईमानदारी से रिश्ते निभाए, संदेह न करें और कर्तव्यों का पालन करें। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने में इस साल देरी हो सकती है। 
 
3. संतान: पंचम भाव का बृहस्पति संतान की चिंता दूर करेगा। उसकी सेहत अच्छी रहेगी और करियर को लेकर भी उसका यह साल अच्छा रहेगा।
 
4. लव लाइफ: राहु की स्थिति आपसी संदेह पैदा करके लव लाइफ में रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है लेकिन पांचवें भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते मई तक सबकुछ ठीक चलता रहेगा। बृहस्पति वर्ष के अंत में विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों की सहायता करेंगे। हालांकि इस वर्ष रिश्तों को लेकर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। 
 
वर्ष 2026 कुंभ राशि, आर्थिक हालात और निवेश| Aquarius financial Prediction for 2026: 
1. आय: राहु और शनि की चाल फालतू के खर्च करा सकती है या धन का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि पंचम भाव के बृहस्पति देव की दृष्टि आय भाव पर होने के कारण आय में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन बचत करने में आप असफल रह सकते हैं। यानी गुरु देगा और शनि लेगा, पूरे साल ऐसा ही चलता रहेगा।
 
2. निवेश: किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य में निवेश न करें। यदि पैसा रखा है जो प्लाट या भूमि खरीद लें।
 
3. प्लानिंग: बचत किए हुए पैसों को तुरंत ही किसी बचत योजना में लगा दें या फिर थोड़ा-थोड़ा सोना और चांदी खरीदते रहें। इस तरह बचत हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार से संबंध को सुधारकर अपने कार्य पर ही फोकस रखें और इसी की प्लानिंग करें।
 
वर्ष 2026 कुंभ राशि वालों की सेहत | Aquarius Health Prediction  for 2026: 
1. सेहत: राहु के कारण सेहत खराब रह सकती है। त्वचा रोग, एलर्जी, गैस संबंधी समस्याएं, बवासीर और मानसिक तनाव जैसे कई शारीरिक और मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राहु पाचन, फेफड़े और अल्सर से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है।
 
2. सावधानी: खानपान अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए तला-भुना, रेस्टोरेंट का खाना या सूखी वस्तुओं का सेवन न करें। 
 
3. सलाह: आपको स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक रहना होगा। खानपान और दिनचर्या उत्तम रखें। लापरवाही भारी पड़ सकती है।
 
कुंभ राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Aquarius 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:-
1. उपाय: गरीब, मजदूर, सफाईकर्मी, अंधे, अपंग या किसी विधवा को भरपेट भोजन कराएं। प्रतिदिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
2. रत्न: वैसे आपकी राशि का नीलम रत्न है लेकिन ज्योतिष की सलाह पर पुखराज पहन सकते हैं।
3. धातु: आप अपने गले में हल्दी या चांदी की माला धारण कर सकते हैं।
4. लकी नंबर: वैसे आपका लकी नंबर 8 है लेकिन इस वर्ष 1, 2, 4 और 11 अंक भी शुभ माना गया है। 
5. लकी कलर: नीला और जामुनी है। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय आप नारंगी वस्त्र ही पहनें।
6. लकी मंत्र: वैसे लकी मंत्र ऊँ नम: शिवाय और ॐ श्री हनुमते नमः।
7. लकी वार: वैसे आपका लकी वार शनिवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको गुरुवार का उपवास करते रहना चाहिए।
8. सावधानी: आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा और भ्रम से निकलना होगा। ओवरथिंकिंग से नुकसान होगा।
Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपाय

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपायScorpio zodiac sign Vrishchik Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 8वें भाव में, फिर जून से 9वें भाव में और अंत में इस वर्ष 10वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का, 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव और 10वां भाव कर्म का होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: चतुर्थ और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफलDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधान

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधानLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Makar Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु खड़ी करेंगे परेशानी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से लगेगी रोक

Makar Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: शनि और राहु खड़ी करेंगे परेशानी, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से लगेगी रोकCapricorn zodiac sign Makar Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 6वें भाव में, फिर जून से 7वें भाव में और अंत में इस वर्ष 8वें भाव में गोचर करेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का है, 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का और 8वां भाव अचानक लाभ या हानि का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: दूसरे और आठवें भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोट

Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोटLal Kitab Mithun rashi upay 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव के शनि की स्थिति शुभ है लेकिन वह चतुर्थ भाव को देखकर पारिवारिक असंतोष पैदा कर सकता है। दूसरी ओर राहु और केतु का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेशGita Jayanti 2025 Wishes: मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर, यहां 5 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों और दोस्तों को भेज सकते हैं। आइए यहां जानें और साझा करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों को यह पावन संदेश...

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।
