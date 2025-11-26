बुधवार, 26 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Annual Numerology Horoscope 2026 Mulank 9 Predictions
Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (15:17 IST)

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 9: यह वर्ष आपके लिए नई शुरुआत, नेतृत्व और स्वतंत्रता का है, इस वर्ष आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जल्दबाजी और क्रोध से बचने का प्रयास करे तो अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको किसी महत्वपूर्ण काम को करने की जबाबदारी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। अहंकार, जिद और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रण करने की आवश्यकता है नहीं तो यह समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस वर्ष आपको अपने स्वाभिमान और अहंकार में अंतर को समझते हुए कार्य को समय पर करना होगा। पुरानी चली आ रही समस्या समाप्त होगी।
 
करियर: नया व्यापार शुरू करने या नौकरी में प्रमोशन पाने के प्रबल योग हैं। पदोन्नति, नेतृत्वकारी भूमिकाएं प्राप्त होने की सम्भावना है। नया व्यापार शुरू करने या विस्तार करने का सही समय है। आर्थिक स्तिथि में सुधार होगा, फिजूलखर्ची से बचें। इस वर्ष आपको काम के सन्दर्भ में यात्रा करनी पढ़ सकती है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के योग है। आर्मी, पुलिस, सौर ऊर्जा, खेल, चिकित्सक, राजनीति, प्रशासन या व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
 
रिश्ते: इस वर्ष आपके प्रेम और दांपत्य जीवन में उत्साह रहेगा। यह एक नई शुरुआत का वर्ष है। यदि आप सिंगल हैं तो नया रिश्ता शुरू होगा। यदि आप पहले से ही रिश्ते में हैं, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। जीवनसाथी की बातों को ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं का सम्मान करें नहीं तो विवाद संभव है। सफलता आपके मजबूत इरादों पर निर्भर करेगी।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको आपके स्वास्थ के प्रति सचेत रहना है। अधिक काम के कारण आप तनाव या थकान महसुस कर सकते हैं। हृदय संबंधी समस्याएं। रक्त संबंधी समस्याएं जैसे रक्तचाप, रक्त संचार संबंधी समस्याएं और कमजोर दृष्टि आदि समस्या इस वर्ष हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
 
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल चढ़ाएं।
 
लकी कलर: पीला, सुनहरा रंग का उपयोग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
 
लकी अंक: 1, 5
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

Mulank 8: मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 8: मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Tula Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: तुला राशि 2026 राशिफल: राहु के कारण संतान को हो सकता है कष्ट, करें बृहस्पति के उपाय

Tula Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: तुला राशि 2026 राशिफल: राहु के कारण संतान को हो सकता है कष्ट, करें बृहस्पति के उपायLibra zodiac sign Tula Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 9वें भाव में, फिर जून से 10वें भाव में और फिर 11वें भाव में गोचर करेगा। 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव, 10वां भाव कर्म का और 11वां भाव आय का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: पांचवें और ग्यारहवें भाव में विराजमान हैं। कुंडली में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है। चलिए जानते हैं तुला राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधान

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधानLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Mitra Saptami 2025 Date: मित्र सप्तमी 2025 कब है? जानें पूजा विधि, मुहूर्त और संतान प्राप्ति के उपाय

Mitra Saptami 2025 Date: मित्र सप्तमी 2025 कब है? जानें पूजा विधि, मुहूर्त और संतान प्राप्ति के उपायImportance of Mitra Saptami: मित्र सप्तमी एक महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है, जो विशेष रूप से मित्र देवता की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। मित्र देवता सूर्य के सहायक देवता माने जाते हैं और उन्हें मित्रता, सामंजस्य और सद्भाव के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहां जानें मित्र सप्तमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संतान प्राप्ति के विशेष उपाय...

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्त

skanda sashti 2025: सुब्रह्मण्य षष्ठी व्रत क्या है, जानें महत्व, पूजन विधि और मुहूर्तChampa, skanda sashti date 2025: हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली स्कंद षष्ठी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन और सुब्रह्मण्य भी कहा जाता है, को समर्पित है। जिसे विशेष रूप से चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी स्कंद षष्ठी व्रत की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी खोज रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com