मंगलवार, 25 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Annual Numerology Horoscope 2026 Mulank 7 Predictions
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Modified: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (15:17 IST)

Mulank 7: मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 7: मूलांक 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 कर्म प्रधान वर्ष होगा जो अनुसाशन में रहकर कड़ी मेहनत करवाते हुए आपको शनै-शनै उसका फल प्रदान करेगा। इस वर्ष आपको कोई नेतृत्व की महत्ती भूमिका मिल सकती है जिससे परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आपके कार्य के प्रति गंभीर रहना होगा। गत वर्ष किया गया काम का प्रतिफल इस वर्ष प्राप्त होगा। चुनौतियां आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं, इन चुनौतियां का दृढ़ता पूर्वक सामना करें, यह आपको सफल व्यक्ति बनाने में सहायक हो सकती है। गलत तरीके से अर्जित करने से बचें। इस वर्ष आपको अपना व्यवहार सयंमित और शालीन रखने की जरूरत है।
 
करियर: इस वर्ष आपको व्यापार में कड़ी मेहनत के बाद सफलता के योग है। आर्थिक स्तिथि ठीक रहेगी, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति को लाभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और पहचान अथक प्रयास के बाद ही मिलती है अतः अपना कर्म करते रहें। यह वर्ष आपके लिए वित्तीय सफलता लाने वाला भी होगा किन्तु शार्टकट से बचें। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सिविल सर्विस, प्रॉपर्टी व्यवसाय, शासकीय कार्य में लगे व्यक्ति, कृषि, खनन, कानून और ज्योतिषी के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है।
 
रिश्ते: इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ समय बिताना चाहिए जिससे आपके और आपके जीवन साथी के संबंध अच्छे बने रहेंगे। अपने संबंधों में ईमानदारी रखें। इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ में थोड़ी समस्या हो सकती है। विवाह के लिए जल्दबाजी न करें सही समय की प्रतीक्षा कारें। इस वर्ष आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिसे आप बखूबी निभा लेंगे, धैर्य रखें।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष आपको तनाव रह सकता है, तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। हड्डी, दांतों, जोड़ों का दर्द, वजन बढ़ना या थकान कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। पानी से संबंधित बीमारी हो सकती है। पर्याप्त मात्र में पानी या जूस पीते रहे। पुरानी बीमारियां वापस उभर सकती है। व्यायाम के साथ अनुशासित जीवनशैली अपनाना श्रेष्ठ रहेगा। 
 
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद की सेवा करें। काला कपड़ा या सरसों का तेल दान करें। 
लकी कलर: हल्का नीला, हरा रंग लाभकारी रहेगा। लाल ,पीला और सुन्हेरा कलर को उपयोग कम करना श्रेष्ठ रहेगा। 
लकी अंक: 5, 6
Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 5: मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण

Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्णLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कन्या राशि (Lion) वालों के लिए यह वर्ष बेहतर साबित हो सकता है बशर्ते कि वे किसी भी तरह से शनिदेव को संभाल लें क्योंकि आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। राहु और केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में गोचर करके थोड़ी बहुत परिस्थिति बिगाड़ सकते हैं परंतु एकादश भाव का बृहस्पति इन सभी को शांत रखने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi 2026: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Kanya Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कन्या राशि 2026 राशिफल: पूरे वर्ष शनि से रहें बचकर, गुरु और राहु हैं तारणहार

Kanya Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: कन्या राशि 2026 राशिफल: पूरे वर्ष शनि से रहें बचकर, गुरु और राहु हैं तारणहारVirgo zodiac sign Kanya Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से पहले 10वें भाव में, फिर जून से 11वें भाव में और फिर 12वें भाव में गोचर करेगा। 10वां भाव कर्म का, 11वां भाव आय भाव और 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: छठे और बारहवें भाव में विराजमान हैं। कुंडली में राहु और गुरु ही हैं तारणहार। चलिए जानते हैं कन्या राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Lal Kitab Dhanu Rashifal 2026: धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि का राहु पराक्रम में किस्मत पलटकर रख देगा, लेकिन बचना होगा शनि से

Lal Kitab Dhanu Rashifal 2026: धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि का राहु पराक्रम में किस्मत पलटकर रख देगा, लेकिन बचना होगा शनि सेLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में धनु राशि वाले यदि चतुर्थ भाव के शनि को काबू में कर लेते हैं तो पूरा वर्ष उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन स्ट्रांग है। बृहस्पति जून तक सप्तम में रहेगा इसके बाद वह अष्टम और फिर नवम भाव में गोचर करेगा। राहु तीसरे भाव का यानी पराक्रम का राहु है और केतु धर्मी बना नवम भाव में बैठा है। चलिए अब जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Flag in Hinduism: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्यों फहराई जाती हैं, जानें इतिहास और महत्व

Flag in Hinduism: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्यों फहराई जाती हैं, जानें इतिहास और महत्वreligious information about the flag: मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा केवल एक सजावट नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सर्वोच्चता, ईश्वर की उपस्थिति, और निरंतर दिव्य संरक्षण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह ध्वज मंदिर की ऊंचाई के साथ-साथ भक्तिभाव की ऊंचाई को भी प्रकट करता है तथा देवता की महिमा, प्रतिष्ठा और शक्ति को दर्शाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 नवंबर, 2025)Today 25 November horoscope in Hindi 2025 : आज 25 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
