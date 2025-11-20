गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशिफल 2026
  4. Annual Numerology Horoscope 2026 Mulank 2 Predictions
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (15:39 IST)

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 2 Predictions: मूलांक 2 वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2025 की तुलना में अच्छा रहेगा 2026 ज्ञान का वर्ष है। यह आपकी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला वर्ष होगा। यदि आप उच्च शिक्षा, शोध या कौशल विकास का सोच रहे हैं तो यह वर्ष इस ओर प्रयास करने का है। आप अपने गुरु और बड़ों का सम्मान करें।
 
विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यह वर्ष रचनात्मकता, संचार और सामाजिकता का वर्ष भी है, इसमें आपकी कलात्मक योग्यताएं निखरेगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पुराने रुके हुए कार्य होने की संभावना है। महत्वपूर्ण दस्तावेज या लीगल दस्तावेज को किसी अनुभवी व्यक्ति/वकील की सलाह लेकर ही या ध्यान से पढ़कर और अच्छे से समझ कर ही हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है नहीं तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने की सम्भावना हो सकती है।
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपके ज्ञान के कारण आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मार्केट जोखिमों को ध्यान रखकर शेयर या म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करने से फायदा हो सकता है। सितम्बर माह में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है सतर्क रहें किन्तु तनाव नहीं ले, अति-आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करे और धैर्य रखें।
 
करियर: यह वर्ष लेखन, मीडिया, कला, कमीशन एजेंट, बैंकिंग, ज्वेलरी का कार्य करने वाले, रेकी, गुप्त विज्ञान (Occult) और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है। नौकरीपेशा लोगो के पदोन्नति के योग हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो साझेदार/सहयोगियों का चयन बुद्धिमानी से करें। व्यवसाय में आर्थिक उतार-चड़ाव आ सकते हैं। व्यवसाय में जोखिम भरे कामों को करने से बचना चाहिए, अति-आत्मविश्वास से बचे वरना आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना है।
 
लेखन कार्य करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मीडिया और रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को समाज में पहचान मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विधार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का शुभ फल प्राप्त हो सकता है, यदि वह विदेश जाने का सोच रहे हैं तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है इसके लिए वह निरंतर प्रयास करते रहें।
 
रिश्ते: पति-पत्नी का रिश्ता आनंद से भरपूर रहेगा। अपने प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनें इससे रिश्ते मज़बूत होंगे। आपसी रिश्तो में अहंकार को न आने दे, अहंकार आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा कर सकती है, यदि आप छोटी-छोटी बातों और गलतफहमियों से बचते हैं, तो वैवाहिक जीवन में बेहतर सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए यह वर्ष खुशखबरी लेकर आ सकता है क्यूंकि इस वर्ष उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ अच्छी रहने की सम्भावना है आपके प्रेम संबंध को परिवार स्वीकार कर सकता है।
 
स्वास्थ: यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा, पूर्व से चली आ रही बीमारी में आराम होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। खानपान में  विशेष सावधानी रखें। इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा सोचने और तनाव से बचना चाहिए। त्वचा, हड्डी, मधुमेह, चेस्ट सम्बंधित समस्या हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 
उपाय: इस वर्ष आपको  ज़रूरतमंदों को पीले फल, हल्दी या कपड़े का दान करना चाहिए। गाय को पपीता/केला खिलाए, चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ होगा।
 
लकी रंग: सुनहरा, पीला, सफेद और हरा रंग का उपयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा।
 
लकी अंक : 1,2,3,5
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह आपके प्रयासों और स्वतंत्र इच्छा को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्क

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्कSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर के चलते 3 राशि के लोगों को करीब 1 माह तक हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। कुंडली में में सूर्य मजबूत नहीं है तो करियर, आर्थिक स्थिति और सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है और पिता से संबंध खबरा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकर

Lal Kitab Kark Rashifal 2026: कर्क राशि (Cancer)- शनि करेगा भाग्य को जागृत लेकिन रहना होगा राहु से बचकरLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 कर्क राशि (Cancer) वालों के लिए मिलाजुला वर्ष साबित हो सकता है क्योंकि बृहस्पति देव बारहवें और प्रथम भाव में गोचर करके पहले खर्चा कराएंगे। वहीं शनि नवम भाव में बैठकर आपके हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करेंगे, परंतु शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन कर आगे बढ़ना होगा।

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसान

बुध का तुला राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे मिलेगा लाभ किसको होगा नुकसानBudh ka tula rashi me gochar 2025: 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री अवस्था में शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का लाभ और किसे होगा नुकसान।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 नवंबर, 2025)Rashifal 20 November 2025| कैसा रहेगा आज 20 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 November Birthday: आपको 20 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 नवंबर, 2025...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com