गुरुवार, 20 नवंबर 2025
Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (15:38 IST)

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Annual Numerology Horoscope 2026
Mulank 1: मूलांक 1 वाले जातको के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, इस वर्ष आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेंगे जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सहजता आएगी। इस वर्ष आपके प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं अतः इस और प्रयासरत रहे। साझेदारी के लिए समय अनुकूल है किन्तु अच्छे से सोच विचार करके ही साझेदारी का कार्य करें। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेवे, वरिष्ठों की सलाह को मानें। इस समय आपको अहंकार से बचना चाहिए, यदि आप कोई नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ काम करना लाभकारी होगा। इस मूलांक की महिलाओं के लिए यह वर्ष अच्छा रह सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ कर ही हस्ताक्षर करने की सलाह दी जाती है, समय का दुरुपयोग न करें।
 
करियर: इस वर्ष आपको नौकरी में पदौन्नती मिलने की सम्भावना है, आपको कोई बड़ी जबाबदारी ,नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है ।सलाहकार,फ़ूड व्यवसाय, नर्सिंग, मनोवेज्ञानिक, पानी या पानी सम्बंधित कार्य करने वाले, अभिनय से जुड़े व्यक्तियों, रचनात्मकता, जनसंपर्क, कला के क्षेत्र, गवर्मेंट सेक्टर से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। स्कूल और कॉलेज स्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करना होगी लेकिन जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष उत्तम रहेगा।
 
रिश्ते: पति पत्नी के आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे,अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करे, मूड स्विंग हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। लव मैरिज के लिए समय ठीक है किन्तु जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान होने की संभावना हो सकती है, धैर्य रखें।
 
स्वास्थ्य: इस वर्ष स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है किन्तु तनाव लेने से बचें। सर्दी, खांसी, अस्थमा, रक्तचाप सम्बन्धी, नींद नहीं आने जैसी  समस्या रह सकती है। अनुशासित जीवन शैली का पालन करें।
 
उपाय: सूर्य को जल अर्पण करें, सूर्य नमस्कार करें, बड़ों का सम्मान करें। शिव जी को जल अर्पण करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। 
 
लकी रंग: सुनहरा, पीला और सफ़ेद, हरा रंग का उपयोग लाभकारी रहेगा।
 
लकी अंक: 1, 2, 3, 5
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं।
