मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 18 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 18 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal Today
मेष राशि (Aries)
 
Today 18 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। किसी नए प्रोजेक्ट या कार्यक्षेत्र में मौका मिलेगा।
लव: प्रेम में थोड़ी समझ की कमी हो सकती है। साथी से मिलकर बात करें।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कारोबार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, कार्य में गति आएगी। कार्यक्षेत्र में अच्छा समय है।
लव: एक-दूसरे को समय देने से रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। 
धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे खर्चे हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, हल्का तनाव हो सकता है।
उपाय: आज के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज अचानक काम में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके प्रयासों से इसे सुलझाया जा सकता है।
लव: कुछ समय से रिश्ते में थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन आज आपसी समझ से इसे ठीक किया जा सकता है।
धन: धन के मामले में कुछ समय से स्थिरता रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन संतान के कारण मानसिक तनाव लेने से बचें।
उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: घर के वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। विवाह संबंधी साथी से चर्चा हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी पुराने निवेश से धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। आज आराम की जरूरत हो सकती है।
उपाय: मन की शांति के लिये चंद्रमा को दूध अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: रिश्ते में सामंजस्य रहेगा। पार्टनर से रोमांटिक समय बिता सकते हैं।
धन: आज धन की स्थिति स्थिर रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट पर कार्य करना पड़ सकता हैं। छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नकारात्मकता संभव, खुलकर बात करने से समाधान होगा।
धन: धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कुछ छोटे खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान रखें, पाचन में हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: कारोबार नए अवसर और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा को कार्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। प्रेमी साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन के मामले में आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उधारी लेने से बचें।
स्वास्थ्य: माता की सेहत में कोई परेशानी नहीं होगी। मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर अचानक नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लगातार प्रयासों से सफलता हासिल करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में चल रहा तनाव आपसी समझ से हल हो जाएगा।
धन: धन में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। पैसों की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: आज सेहत ठीक रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें।
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को आज का दिन लाभकारी रहेगा। हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: प्रेम रिश्तों में तालमेल पहले से बेहतर होगा। लव जोड़े रोमांस में समर्पण बनाये रखेंगे।
धन: कारोबारियों के धन की स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थोड़ा आराम करें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर नौकरी कर रहे जातकों को अधिकारी या सीनियर से सराहना मिल सकती है। कारोबार में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा। आज रिश्तों में खुशियां होंगी।
धन: धन की स्थिति ठीक रहेगी। कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य, फिर भी आराम की जरूरत महसूस करेंगे। 
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों में सफलता के योग हैं। छात्रों को रैंक को लेकर सराहा जाएगा। 
लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी, परिवार का सहयोग बढ़ने से कोई निर्णय ले पायेंगे।
धन: धन खर्चों पर नियंत्रण रखें। कारोबार में थोड़ा सुधार होगा।
स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर लाभ होगा। कारोबार कर रहे लोगों के प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। 
लव: आज अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात हो सकती है।
धन: धन की स्थिति सामान्य होने के बाद भी बचत पर ध्यान देंगे।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
 
