बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Agahan Maas: पुण्य फलदायक है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस माह से जुड़ी पौराणिक कथा, जानकारी

story of Agahan month
story of Agahan month: मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन भगवान कृष्‍ण के पूजन के साथ ही पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी है, साथ ही यह आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति का समय है। यहां मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा विस्तार से बताई जा रही हैं...ALSO READ: Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभ
 
मार्गशीर्ष मास (अगहन) और उसकी अमावस्या तिथि का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में, भगवान श्रीकृष्ण और पितरों से संबंधित है। वैसे तो मार्गशीर्ष अमावस्या की कोई एकल, विशिष्ट कथा नहीं है जो केवल इसी दिन घटित हुई हो, बल्कि इसका महत्व मुख्य रूप से भगवान विष्णु (श्रीकृष्ण) की पूजा और पितृ कर्म यानी पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य से जुड़ा है। कथाएं इस तिथि के पुण्य फल को दर्शाती हैं।ALSO READ: Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या के उपायों से जीवन में बनेगा एक नई शुरुआत का संयोग, जानें 8 प्रमुख उपाय
 
1. श्रीकृष्ण और मार्गशीर्ष मास का महत्व: इस मास का महत्व स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता के विभूति योग (अध्याय 10) में बताया है।
 
"मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः।" (मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत।)
 
कथा का सार:
 
जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि वह सृष्टि के सभी तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट रूप में कहां विद्यमान हैं, तो श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि सभी मासों (महीनों) में, वह स्वयं मार्गशीर्ष हैं।

यह कथन मार्गशीर्ष मास की दिव्यता और पवित्रता को स्थापित करता है। मार्गशीर्ष मास में ही भगवान ने सृष्टि की शुरुआत की थी। इसी कारण इसे देवताओं का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या इस दिव्य महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन व्रत, स्नान, और दान करने से सीधे भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
 
2. सत्ययुग के समान फल देने वाली अमावस्या: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या को अत्यंत पुण्य फलदायक माना गया है, क्योंकि इस दिन किए गए पुण्यकर्म सत्ययुग में किए गए पुण्य के समान माने जाते हैं।
 
कथा का सार:
 
प्राचीन काल में, ऋषि-मुनियों ने बताया कि कलियुग में जब धर्म का प्रभाव कम होगा, तब भी कुछ विशेष तिथियां ऐसी होंगी जो भक्तों को अत्यधिक पुण्य प्रदान करेंगी। मार्गशीर्ष अमावस्या उन्हीं तिथियों में से एक है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं।
 
यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पितृ दोष से पीड़ित हैं। अमावस्या पर किए गए पितृ तर्पण से पितर तुरंत तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन के व्रत, पूजा और कर्मकांड से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे सत्ययुग के लोग धर्म का पालन करके प्राप्त करते थे।
 
मार्गशीर्ष अमावस्या की पौराणिक कथा का मूल संदेश यह है कि यह तिथि देवता या श्रीकृष्ण और पितर दोनों को समर्पित है। इस दिन श्रद्धापूर्वक स्नान, दान, तर्पण और पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।ALSO READ: Margashirsha Amavasya 2025: आपका जीवन बदल देंगे मार्गशीर्ष अमावस्या के ये 8 कार्य, हर समस्या का होगा समाधान

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपायRemedies for Margashirsha Shukla Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म का वह पावन और अत्यंत शुभकारी पर्व है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य और आदर्श विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

और भी वीडियो देखें

सत्य साईं जयंती पर पुट्टपर्थी में अभी से जुटने लगे भक्त, इस बार है भव्य आयोजन

सत्य साईं जयंती पर पुट्टपर्थी में अभी से जुटने लगे भक्त, इस बार है भव्य आयोजनश्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी (Centenary Celebrations) वर्ष पर पुट्टपर्थी में इस बार 13 से 24 नवंबर तक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से भक्त जुट रहे हैं। यह उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि यह श्री सत्य साईं बाबा के 100वें जन्मदिन (23 नवंबर 2025) के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, और बाबा की महासमाधि के बाद यह सबसे बड़ा आयोजन है।

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 2: मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फल

Lal Kitab Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि (Gemini)- शनि कराएगा कड़ी मेहनत और गुरु देगा उसका अप्रत्याशित फलLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 मिथुन राशि (Gemini) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहाँ बृहस्पति देव (Guru) पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपके बुद्धि को प्रखर बनाएंगे और घर परिवार में संबंध मजबूत करने के साथ ही धन समृद्धि को भी बढ़ाएंगे। वहीं शनि (Shani) दशम (10वें) भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है परंतु चौथे भाव पर दृष्टि के चलते सुख सुविधाओं पर पर मिलाजुला प्रभाव डाल रहा है। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 9वें और 3रे भाव में होकर यह भाई बहनों से संबंध के साथ ही भाग्य को भी बिगाड़ रहा है। कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति के चलते भरपूर उन्नति के योग बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभ

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष की अमावस्या पर करें 5 अचूक उपाय, होगा बहुत ही शुभ लाभMargashirsha Amavasya 2025 Ke Upay: मार्गशीर्ष या अगहन मास की अमावस्या को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यकारी तिथि माना जाता है। यह दिन स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि यह माह भगवान श्रीकृष्ण और देवी लक्ष्मी को प्रिय है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के उपाय जो इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं।

Sathya Sai Baba Jayanti 2025: सत्य साईं बाबा क्यों प्रसिद्ध हैं? जानें जीवन परिचय और प्रमुख घटनाएं

Sathya Sai Baba Jayanti 2025: सत्य साईं बाबा क्यों प्रसिद्ध हैं? जानें जीवन परिचय और प्रमुख घटनाएंWhen was Sathya Sai Baba born: सत्य साईं बाबा का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवित है और वह हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 23 नवंबर सत्य साईं बाबा की जयंती मनाई जा रही है। आइए जानते हैं...
