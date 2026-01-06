मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. संत-महापुरुष
  4. Guru gokuldas jayanti 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (16:06 IST)

Guru Gokuldas: गुरु गोकुलदास जयंती: जीवन परिचय, 6 अनसुने तथ्य, महत्व और प्रमुख शिक्षाएं

Teachings of Guru Gokuldas
Unknown Facts About Guru Gokuldas: गुरु गोकुलदास एक महान संत और भक्ति मार्ग के गुरु थे, जिन्होंने अपनी जीवनदृष्टि और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में धार्मिकता, समानता, और प्रेम का संदेश दिया। उनकी जयंती विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो गुरु की भक्ति और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर जीवन में शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उनके जीवन से हमें यह सिखने को मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे उच्चतम उद्देश्य है।ALSO READ: Paramahansa Yogananda: परमहंस योगानंद कौन थे?
 
गुरु गोकुलदास का जीवन परिचय: महान संत गुरु गोकुलदास का जन्म उत्तरप्रदेश के बेलाताल गांव में 6 जनवरी 1907 को करणदास और श्रीमती हर्बी के यहां हुआ था। गुरु गोकुलदास के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे एक संत के रूप में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में समर्पित किया। 
 
उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से सच्चे प्रेम, भक्ति, और भगवान के प्रति समर्पण पर केंद्रित थीं। वे मानते थे कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार और भगवान से मिल सकता है। गुरु गोकुलदास ने अपने शिष्य और अनुयायियों को यह समझाया कि केवल भक्ति ही व्यक्ति के जीवन में सच्ची शांति और सुख ला सकती है।
 
गुरु गोकुलदास के बारे में अनसुने तथ्य: 
 
1. गोकुलदास का जीवन साधारण था: 
गुरु गोकुलदास का जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने कभी किसी प्रकार का आडंबर या दिखावा नहीं किया। उनकी पूजा विधि भी सरल और सहज थी। वे हर समय भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते थे और भगवान के साथ गहरे प्रेम में रहते थे।
 
2. प्रसिद्ध संतों से संबंध:
गुरु गोकुलदास का संबंध अन्य कई प्रसिद्ध संतों और भक्ति आंदोलन के नेताओं से भी था। उन्होंने संत सूरदास, तुलसीदास, और रामानंद से प्रेरणा ली थी। इन संतों की तरह, गुरु गोकुलदास ने भी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रमुखता दी और समाज में धर्म का प्रचार किया।
 
3. गोकुलदास का संप्रदाय:
गुरु गोकुलदास ने अपनी भक्ति परंपरा और शिक्षा को फैलाने के लिए कई आश्रम और मंदिरों की स्थापना की। उनके अनुयायी अभी भी उनकी शिक्षाओं को फैलाते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं।
 
4. आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि:
गुरु गोकुलदास का जीवन केवल समाज सुधार और धर्म के प्रचार तक सीमित नहीं था। वे एक गहरे ध्यान योगी भी थे। उनकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने कई लोगों को साधना के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया।
 
5. भक्ति और संगीत:
गुरु गोकुलदास के अनुयायी उन्हें एक महान संगीतज्ञ और गायक के रूप में भी मानते हैं। उनकी भक्ति गीतों और भजनों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त किया जाता था। उनके गीत और भजन आज भी लोकसंगीत में प्रचलित हैं।
 
6. भक्ति आंदोलन का हिस्सा:
गुरु गोकुलदास का जीवन भक्ति आंदोलन से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। वे उन संतों में शामिल थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम, और समर्पण का संदेश दिया।
 
गुरु गोकुलदास की प्रमुख शिक्षाएं:
 
1. प्रेम और भक्ति का महत्व: वे कहते थे कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भक्ति से ही व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है।
 
2. समाज सेवा: गुरु गोकुलदास ने समाज में व्याप्त अज्ञानता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने यह शिक्षा दी कि धार्मिक आस्थाएं समाज के सुधार के लिए होनी चाहिए और ना कि किसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने के लिए।
 
3. साधना और ध्यान: गुरु गोकुलदास ने ध्यान और साधना की महत्ता को समझाया। वे मानते थे कि केवल बाहरी पूजा और आडंबर से कुछ नहीं मिलता, बल्कि आत्म-साधना और ध्यान से ही सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
 
4. सभी को समान समझना: गुरु गोकुलदास ने समाज में जातिवाद, ऊंच-नीच और भेदभाव की निंदा की। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं और हर किसी को समान सम्मान मिलना चाहिए।
 
गुरु गोकुलदास की जयंती का महत्व: गुरु गोकुलदास की जयंती हर साल उनके अनुयायियों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है।

गुरु गोकुलदास की जयंती पर पूजा, भजन, कीर्तन, और ध्यान का आयोजन किया जाता है। यह दिन भक्ति के संदेश को फैलाने, समाज में समानता का प्रचार करने, और गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करने का अवसर होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com